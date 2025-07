Prestavba kina v Leopoldove má byť ukončená v októbri

Leopoldov 2. júla (TASR) - V meste Leopoldov v okrese Hlohovec pokračuje prestavba bývalého kina Osveta na kultúrne centrum. Rekonštrukcia začala vlani v októbri. Predpokladaný termín ukončenia prác je október 2025. Zrealizované je spevňovanie základov a múrov, búracie práce nevyhnutné v súvislosti so zmenou dispozícií niektorých miestností, je prehĺbený suterén a dokončené sú aj hydroizolácie. Pre TASR to uviedla primátorka Leopoldova Terézia Kavuliaková.



Vzhľadom na prehlbovanie suterénu došlo aj k statickým zásahom, zriadeniu nových podlahových vrstiev a úpravám okolitého terénu. „Dodávateľ v súčasnosti pracuje na inštaláciách zdravotechniky, elektriny, slaboprúdových rozvodov, vzduchotechniky, plynoinštalácii a nových pripojeniach na inžinierske siete. V suteréne budovy sú dokončené omietky,“ uviedla primátorka pre TASR.



Momentálne prebieha omietanie priestorov druhého nadzemného podlažia. Vybudovala sa výťahová šachta. Po dokončení podlahových vrstiev sa začne s obkladmi v sociálnych zariadeniach a sprchách. „Všetky okenné otvory a dvere už boli vybudované a väčšina okien je aj osadená. Otvory sa realizujú aj s prípravou pre tienenie. V exteriéri je realizované odvodnenie objektu a príprava na odvodnenie spevnených plôch, základy pre vstupné schodisko aj rampu, ochrana a prekládka zemných rozvodov v okolí objektu,“ spresnila.



V exteriéri sa buduje aj verejné osvetlenie. „V sále sa zasa v strope realizujú prípravné práce pre rozvody elektro a vzduchotechniky a úprava rebrového stropu. Ten bude čiastočne z priznaného pôvodného betónu, ktorý je v súčasnosti už odhalený a dochádza k čisteniu a odstraňovaniu pôvodných drevených častí. Okrem toho sa opravil krov, vymenila strešná krytina a zateplil strop,“ dodala s tým, že okolo celej budovy je postavené lešenie z dôvodu inštalácie okien a prípravných prác pre zateplenie a omietanie objektu.



Predpokladaný termín ukončenia prác je október 2025. „Veríme, že v tomto termíne sa nám to aj podarí dokončiť, preto už teraz pracujeme na tom, aby sme po dokončení stavby mohli plynulo rozbehnúť prevádzku. Napríklad sme realizovali online súťaž, kde občania mohli navrhnúť názov nového kultúrneho centra, ktoré sa bude volať Kultúrne centrum OSVETA Leopoldov. Občania zostali teda verní pôvodnému názvu kina,“ dodala Kavuliaková.



Cena stavebných prác je podľa zmluvy uzavretej medzi mestom Leopoldov a spoločnosťou Marsupium takmer 2,4 milióna eur s DPH. Mesto získalo na projekt komplexnej rekonštrukcie takmer dva milióny eur z plánu obnovy.