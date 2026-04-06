Prestavba križovatky na Kostolianskej v Košiciach prinesie obmedzenia
Prestavba priečnej na okružnú križovatku bude rozdelená na štyri etapy.
Autor TASR
Košice 6. apríla (TASR) - Od utorkového (7. 4.) rána dôjde na Kostolianskej ceste v Košiciach k zmene v cestnej premávke. Vedená bude iba v priamom smere, vodiči tak neodbočia na Národnú ulicu ani na Vodárenskú ulicu. Čiastočné dopravné obmedzenia súvisia so začiatkom výstavby kruhového objazdu. Košická krajská polícia vodičom odporúča, aby si cestu naplánovali a pri prejazde touto lokalitou počítali aj s časovou rezervou. Informovala o tom na sociálnej sieti. Zmeny sa dotknú aj MHD.
Prestavba priečnej na okružnú križovatku bude rozdelená na štyri etapy. Práce budú prebiehať za plnej premávky s obmedzeniami. V rámci prvej etapy bude od utorka uzavretá vetva Vodárenská/Národná trieda v oboch smeroch. Doprava bude odklonená na Národnú triedu - Hlinkovu - Komenského - Kostoliansku cestu a ďalej cez rekonštruovanú križovatku. „Vodiči z Kostolianskej cesty nebudú môcť odbočiť na Národnú triedu, respektíve Vodárenskú ulicu. Z Vodárenskej budú môcť odbočiť len na Národnú triedu a z Národnej triedy len na Vodárenskú,“ uvádza mesto Košice na svojej webovej stránke.
Dodáva, že z Cesty pod Hradovou budú môcť vodiči odbočiť len doprava k štadiónu Lokomotívy, respektíve doľava na Kostoliansku cestu, a z Kostolianskej budú môcť ísť len rovno v smere k štadiónu Lokomotívy alebo odbočiť na Cestu pod Hradovou.
Čo sa týka MHD, na autobusových linkách 12, 14, 16, 29 a N2 dôjde k úprave cestovných poriadkov. Až do odvolania budú dočasne premávať odklonom cez Havlíčkovu, respektíve Kostoliansku cestu, pričom budú v smere z Podhradovej odchádzať zväčša o šesť minút skôr. Dopravný podnik mesta Košice žiada cestujúcu verejnosť, aby sa pred nástupom do vozidla na zastávkach Mier a Vodárenská presvedčila o smere jazdy.
Po novej križovatke by vodiči mohli jazdiť od septembra. Od jej prestavby sa očakáva zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie plynulosti dopravy v danom úseku. Pribudnúť by mali aj chodníky a bezpečné priechody pre chodcov. Vybudovanie okružnej križovatky by malo stáť okolo 257.000 eur s DPH. Stavba bude financovaná z eurofondov, pričom spolufinancovanie mesta predstavuje osem percent.
Prestavba priečnej na okružnú križovatku bude rozdelená na štyri etapy. Práce budú prebiehať za plnej premávky s obmedzeniami. V rámci prvej etapy bude od utorka uzavretá vetva Vodárenská/Národná trieda v oboch smeroch. Doprava bude odklonená na Národnú triedu - Hlinkovu - Komenského - Kostoliansku cestu a ďalej cez rekonštruovanú križovatku. „Vodiči z Kostolianskej cesty nebudú môcť odbočiť na Národnú triedu, respektíve Vodárenskú ulicu. Z Vodárenskej budú môcť odbočiť len na Národnú triedu a z Národnej triedy len na Vodárenskú,“ uvádza mesto Košice na svojej webovej stránke.
Dodáva, že z Cesty pod Hradovou budú môcť vodiči odbočiť len doprava k štadiónu Lokomotívy, respektíve doľava na Kostoliansku cestu, a z Kostolianskej budú môcť ísť len rovno v smere k štadiónu Lokomotívy alebo odbočiť na Cestu pod Hradovou.
Čo sa týka MHD, na autobusových linkách 12, 14, 16, 29 a N2 dôjde k úprave cestovných poriadkov. Až do odvolania budú dočasne premávať odklonom cez Havlíčkovu, respektíve Kostoliansku cestu, pričom budú v smere z Podhradovej odchádzať zväčša o šesť minút skôr. Dopravný podnik mesta Košice žiada cestujúcu verejnosť, aby sa pred nástupom do vozidla na zastávkach Mier a Vodárenská presvedčila o smere jazdy.
Po novej križovatke by vodiči mohli jazdiť od septembra. Od jej prestavby sa očakáva zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie plynulosti dopravy v danom úseku. Pribudnúť by mali aj chodníky a bezpečné priechody pre chodcov. Vybudovanie okružnej križovatky by malo stáť okolo 257.000 eur s DPH. Stavba bude financovaná z eurofondov, pričom spolufinancovanie mesta predstavuje osem percent.