Prestavba križovatky na Kostolianskej v Košiciach prinesie obmedzenia
Z Vodárenskej budú môcť vodiči odbočiť na Národnú triedu, pokračovať rovno na Cestu pod Hradovou alebo odbočiť doprava na Kostoliansku cestu.
Autor TASR
Košice 4. mája (TASR) - V Košiciach sa v utorok (5. 5.) začne II. etapa prác na výstavbe okružnej križovatky na Kostolianskej ceste, s čím budú spojené dopravné obmedzenia. Od 11.00 h tohto dňa obojsmerne uzavrú časť Kostolianskej cesty pod Crow Arenou. „Obchádzka bude vedená cez Komenského, Hlinkovu a Národnú triedu,“ informoval košický magistrát na sociálnej sieti.
V rámci zmien v doprave sa vodiči smerujúci od štadióna Lokomotívy dostanú len po odbočku na Kavečiansku cestu a nebudú môcť pokračovať ďalej rovno po Kostolianskej.
„V smere od Kostolian nad Hornádom nebudú môcť vodiči pokračovať rovno na Kostoliansku, iba odbočiť doprava na Cestu pod Hradovou alebo doľava na Vodárenskú, respektíve Národnú triedu. Z Cesty pod Hradovou nebudú môcť odbočiť doprava, iba doľava na Kostoliansku cestu alebo pokračovať rovno na Vodárenskú, respektíve Národnú triedu,“ uviedol magistrát.
Z Vodárenskej budú môcť vodiči odbočiť na Národnú triedu, pokračovať rovno na Cestu pod Hradovou alebo odbočiť doprava na Kostoliansku cestu. Z Národnej triedy budú môcť odbočiť na Vodárenskú, pokračovať na Cestu pod Hradovou alebo odbočiť doprava na Kostoliansku cestu.
Zároveň od pondelka prestali obmedzenia na linkách MHD č. 12, 14, 16, 29 a nočnej linke N2. Linky budú premávať po svojich štandardných trasách a v pôvodnom režime.
