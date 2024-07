Prestavba križovatky pri Predajnej si cez leto vyžiada zmeny v doprave

Predajná 12. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) modernizuje vybrané úseky cesty I/66, známej ako slovenská Route 66. V rámci nej prechádza stavebnými úpravami aj nehodová križovatka pri obci Predajná v okrese Brezno na mimoúrovňovú, čo má zabezpečiť okrem vyššej bezpečnosti účastníkov cestnej premávky i vyššiu priepustnosť dopravy. Výstavba vstupuje do poslednej fázy, a to si vyžiada zmeny a obmedzenia v doprave. TASR o nich informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč.



"Od pondelka 15. júla dôjde na križovatke I/66 pri Predajnej k zmene organizácie dopravy a bude otvorená nová výjazdová vetva na Banskú Bystricu. Zmena sa nedotkne priameho prejazdu po ceste I/66 medzi Banskou Bystricou a Breznom, rýchlosť však bude znížená. Zmeny sa budú týkať vozidiel, vychádzajúcich z Predajnej a Nemeckej smerom na Banskú Bystricu. Budú sa môcť napojiť na cestu I/66 novou výjazdovou vetvou križovatky. Doprava medzi obcami Nemecká a Predajná bude vedená za zníženej rýchlosti po preložke cesty III. triedy," vysvetlil Trepáč.



Ako doplnil, doprava na ceste I/66 z Banskej Bystrice do obcí Predajná a Nemecká bude usmernená dopravným značením tak, aby vozidlá zišli z cesty pri motoreste Nemecká a použili cestu cez Nemeckú do Predajnej. Zo smeru od Brezna do týchto obcí budú vozidlá v Lopeji - miestnej časti Podbrezová odklonené na obchádzkovú trasu cez Predajnú do Nemeckej po cestách III. triedy. Doprava bude viesť rovnako aj v opačnom smere, teda z uvedených obcí smerom na Brezno budú môcť vozidlá použiť výjazd na cestu I/66 v Lopeji.



Tento režim bude platiť do konca augusta a SSC žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť, ohľaduplnosť, ostražitosť, s dôrazom na zvýšenú bezpečnosť a sledovanie dočasného dopravného značenia na obchádzkových trasách.