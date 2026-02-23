Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prestavba križovatky v Košiciach má stáť asi 257.300 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR - Andrej Budai

Mesto Košice v uplynulých dňoch uzavrelo zmluvu so spoločnosťou Eurovia SK na zhotovenie stavby okružnej križovatky Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová.

Košice 23. februára (TASR) - Mesto Košice v uplynulých dňoch uzavrelo zmluvu so spoločnosťou Eurovia SK na zhotovenie stavby okružnej križovatky Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová. Práce by mali stáť 257.323,07 eura s DPH.

Podľa zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, ktorej dátum účinnosti je nateraz odložený, by práce mali trvať najviac šesť mesiacov.

Zhotoviteľ vzišiel z verejného obstarávania, v rámci ktorého boli predložené štyri ponuky. „Stavba rieši rekonštrukciu jestvujúcej priesečnej križovatky na okružnú križovatku, dobudovanie chodníkov, výmenu krytu na jestvujúcich komunikáciách v priestore križovatky, odvodnenie križovatky, dopravné značenie,“ uvádzalo sa v súťažných podkladoch, podľa ktorých má zákazka zahŕňať aj sadové úpravy stredového ostrovčeka, ochranu dotknutých podzemných rozvodov, osvetlenie križovatky či vybudovanie nových priechodov pre chodcov.

Zákazka má byť financovaná najmä z eurofondov.
