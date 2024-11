Prestavba križovatky v Nitre zatiaľ dopravu výrazne neobmedzí

Nitra 7. novembra (TASR) - Prvá etapa prestavby križovatky ciest II/513 a III/1677 v nitrianskej mestskej časti Mlynárce prinesie do konca tohto roka iba minimálne dopravné obmedzenia. Potvrdil to Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorý prestavbu stykovej križovatky na okružnú vo výške 840.000 eur s DPH financuje zo svojho rozpočtu. Práce na výstavbe by mali trvať maximálne do mája budúceho roka.



Zhotoviteľ stavby po prekládke sietí aktuálne buduje oporný múr a prerába aj blízku miestnu komunikáciu. Do konca roka plánuje vybudovať ostrovček, osadiť obrubníky, zrealizovať časť kruhovej križovatky a začať s inštaláciou verejného osvetlenia. Práce na výstavbe okružnej križovatky budú pokračovať aj v najbližších mesiacoch, zimná stavebná uzávera nie je plánovaná.



Stavebné práce na prestavbe križovatky, ktorá je súčasťou cestného ťahu v smere od Hlohovca, sa začali začiatkom augusta. Podľa predsedu NSK Branislava Becíka patrí k najvyťaženejším úsekom ciest v kraji. V posledných rokoch bolo na nej zaznamenaných niekoľko dopravných nehôd. Prestavba je realizovaná na ploche súčasnej križovatky, kde vznikne okružná križovatka so štyrmi ramenami.