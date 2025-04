Prestavba mosta ponad Radošinku si vyžiada presmerovanie dopravy

Malé Ripňany 1. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj začína s prestavbou 60-ročného mosta na ceste III/1732 v Malých Ripňanoch v okrese Topoľčany. Premostenie nad riečkou Radošinka bude postupne zbúrané a na pôvodnom mieste vznikne do konca novembra tohto roka úplne nový most. Prestavba si vyžiada uzáveru mosta a presmerovanie dopravy na obchádzkovú trasu, upozornila krajská samospráva.



Most bude od utorka uzatvorený pre všetky typy vozidiel. Pre peších bola pred pár týždňami vybudovaná dočasná lávka, ktorá im počas rekonštrukcie umožní prechod z jednej strany obce na druhú. Obchádzková trasa pre osobnú i nákladnú dopravu vedie na obec Veľké Ripňany po komunikáciách II/514, III/1678 a III/1732.