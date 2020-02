Prestavba obchodného domu v Nitre si vyžiada uzáveru časti chodníka

Nitra 14. februára (TASR) – Prestavba obchodného domu v centre Nitry si vyžiada uzáveru časti chodníka na Štefánikovej triede. Začať by sa mala 17. februára a potrvá do konca októbra tohto roka.



"Chodník ostane pre chodcov priechodný. Voľná bude zóna široká najmenej 2,5 metra. Investor stavenisko riadne oplotí a dodrží aj ďalšie nariadenia, ktoré sú uvedené v povolení na uzáveru chodníka. Vjazd a výjazd stavebných vozidiel budú regulovať poučené a označené osoby," informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Obchodný dom by mal byť otvorený najneskôr na jeseň tohto roka. Práce v interiéri objektu sa začali v decembri minulého roka. Na prízemie by sa mal vrátiť supermarket Tesco, ďalšia skladba prevádzok nie je podľa investora definitívne uzatvorená. Počíta však s drogériou, lekárňou, kaviarňami, obchodmi so športovými a domácimi potrebami či módou.