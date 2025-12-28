< sekcia Regióny
Prestavba železničného mosta v Poprade je v druhej tretine
Stavba je súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie železničnej trate pod Tatrami.
Autor TASR
Poprad 28. decembra (TASR) - Prestavba železničného mosta ponad cestu I/66 v Poprade pri akvaparku je aktuálne v druhej tretine. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc SR (ŽSR) Petra Lániková s tým, že práce v tomto smere idú podľa harmonogramu. Stavba je súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie železničnej trate pod Tatrami. V súvislosti s modernizáciou mostného objektu ešte koncom mája uzatvorili cestu cez Štefánikovu ulicu, ktorá je hlavným ťahom cez mesto.
„Aktuálne sa realizuje pažiaca stena, prebiehajú búracie práce starých mostov a špeciálne zakladanie - mikropiloty a trysková injektáž. Prestavanosť stavby je približne 35 percent. Zároveň prebieha výroba oceľových mostov na dielňach, ktoré plánujeme navážať od 12. januára 2026 na predmontážnu základňu,“ priblížila Lániková. Dodala, že ku závažným komplikáciám počas stavby zatiaľ nedošlo a ostatné problémy sa riešia priebežne.
Mostný objekt je charakterizovaný ako rámový, doskový so zabetónovanými oceľovými nosníkmi a s dvoma otvormi. Jeho celková dĺžka je takmer 47 metrov a šírka 18,5 metra. Mostným objektom sú prevádzané tri koľaje. Okrem neho železnice obnovujú aj vedľa stojaci most ponad rieku Poprad. „Aktuálna etapa by mala byť dokončená do 30. mája 2026 a mosty kompletne do 30. novembra 2026,“ ozrejmila hovorkyňa.
Ubezpečila, že práce idú podľa harmonogramu, avšak na dobu výstavby môžu mať dosah problémy na súvisiacich objektoch. V Poprade ide konkrétne o rozšírenie cesty pod mostom na štvorprúdovú. Stavebné konanie na stavebný objekt SO 17-33-01 je podmienené splnením administratívnych úkonov zo strany Slovenskej správy ciest (SSC). Keďže v tejto súvislosti nedošlo k dohode so všetkými vlastníkmi jednej nehnuteľnosti, SSC pristúpila k alternatívnemu riešeniu. Hovorkyňa SSC Jana Lukáčová pre TASR potvrdila, že chodník, ktorý mal pôvodne viesť na mieste tejto nehnuteľnosti, bude vedný inou trasou.
„Aktuálne prebieha majetkovo-právne vysporiadanie potrebných pozemkov. Všetkým dotknutým vlastníkom boli zaslané kúpne zmluvy. Podľa dohovoru z minulých rokov pri rozširovaní cesty SSC pripraví dokumentáciu až po stavebné povolenie a samotné stavebné práce budú realizovať ŽSR v rámci svojho projektu. Práce na získaní stavebného povolenia zatiaľ bežia v súlade s harmonogramom ŽSR,“ ozrejmila Lukáčová. Zatiaľ však nie je jasné, kedy stavebné práce začnú, ani ako dlho potrvajú.
Základný koridor budúcej rozšírenej cesty sa v porovnaní s polohou tej súčasnej nemení. Jestvujúca cesta I/66 v danom úseku popod most je v súčasnosti dvojpruhová, pred a za železničným mostom sa rozširuje na štvorpruhovú. „Pripravovanou rekonštrukciu sa cesta v rozsahu od križovatky Štefánikova - Športová po križovatku Štefánikova - Levočská rozšíri na štvorpruh. Odstráni sa tak zúženie tesne za železničným mostom v smere do centra mesta Poprad,“ doplnila Lukáčová. V súvislosti s rozšírením cesty pred časom zbúrali pozostatky jedného objektu, oplotenia rodinného domu a tiež reklamných panelov.
Obe predmetné stavby súvisia s obnovou železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom. Akceptovaná zmluvná hodnota zákazky je takmer 369 miliónov eur bez DPH.
