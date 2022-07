Prestavbou základnej školy vznikajú v Komárne nové nájomné byty

Komárno 2. júla (TASR) - Záujemcovia o mestské byty v Komárne si môžu do 15. augusta podať žiadosť o prenájom bytu. Predpokladaný termín odovzdania mestských nájomných bytov do užívania je november tohto roka. Mestské zastupiteľstvo schválilo podmienky prenajímania nových nájomných bytov v bytovom dome aj výšku nájomného, informoval magistrát.



Nové nájomné byty vzniknú prestavbou bývalej základnej školy na nájomný bytový dom v mestskej časti Nová Stráž. Výstavba 14 bytov vrátane potrebnej infraštruktúry si vyžiada investíciu 750.000 eur. Z tejto sumy hradí 40 percent Ministerstvo dopravy a výstavby SR, zvyšok pokryje mesto z mimoriadne výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, informoval primátor Komárna Béla Keszegh.



Na dvoch poschodiach by malo podľa projektu vzniknúť sedem trojizbových, šesť dvojizbových bytov a jeden jednoizbový byt. Podlahová plocha bytov sa bude pohybovať od 31 do 69 štvorcových metrov. Vedľa bytovky budú vybudované aj parkovacie miesta a vďaka solárnym panelom bude dom energeticky a ekologicky efektívny s nízkymi režijnými nákladmi. Väčšina bytov bude mať aj terasu.