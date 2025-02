Prestavenie semaforov na Slaneckej ceste v Košiciach zlepšilo premávku

Košice 11. februára (TASR) - Signálne plány na Slaneckej ceste v košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom upravili. Nové nastavenie semaforov podľa primátora Jaroslava Polačeka prispelo k plynulosti premávky v rannej dopravnej špičke v smere z MČ Krásna do mesta. Zároveň testujú zmeny v opačnom smere.



Slaneckú cestu po modernizácii a rozšírení sprejazdnili vlani v lete. Odvtedy menili signálne plány s cieľom nastaviť zelenú vlnu čo najoptimálnejšie niekoľkokrát. Vodiči upozorňovali, že na semafore na križovatke Važecká - Galaktická stáli ráno aj 20 minút. "Problém, ktorý tu Krásňania dlhodobo mali, je odstránený. Dnes na križovatke ráno o 7.00 h môžeme vidieť, že kolóny sa prestali tvoriť. Zelenú vlnu z Krásnej sme zvýšili o viac ako 60 percent," priblížil na utorkovom tlačovom brífingu Polaček s tým, že signálne plány upravili v čase od 6.00 do 8.30 h.



Zlepšenie dopravnej priepustnosti potvrdil aj starosta Krásnej Peter Tomko, podľa ktorého je už premávka plynulá v celom úseku.



Nové nastavenia semaforov prispelo tiež k zrýchleniu prechodu autobusov mestskej hromadnej dopravy. "Ešte minulý týždeň sme tu zaznamenávali zdržanie autobusov zhruba šesť až osem minút. Aktuálne je to jedna minúta, maximálne minúta a pol," spresnil poverený generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Košice Roman Danko.



V testovacej fáze je od pondelka (10. 2.) aj zmena nastavení semaforov v smere od mosta VSS do Krásnej, a to v čase od 15.00 do 18.00 h. "Tiež sa nám v popoludňajších hodinách v pracovných dňoch vytvárali zápchy. Po včerajších testoch môžeme oznámiť, že tento signálny plán vyzerá, že je naozaj funkčný," dodal Polaček.



Slanecká cesta je najvyťaženejšou cestou druhej triedy v Košickom kraji.