Prestávku košického MsZ predĺžil zápach v rokovacej miestnosti

Košice 14. marca (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo v utorok dočasne prerušil zápach v rokovacej sále magistrátu na Triede SNP, ktorý pripomínal plyn. Zápach sa zasadačkou rozšíril počas obedňajšej prestávky, ktorú tak predĺžili. Podľa hovorcu mesta Dušana Tokarčíka to súvisí s vykonávanými prácami na streche magistrátu.



"Pravdepodobne pri prerábke strechy došlo k úniku nejakej neznámej látky, ktorú vzduchotechnika natiahla do miestnosti," povedal s tým, že situáciu riešia.



Prestávku to predĺžilo približne o 30 minút. Rokovanie pokračuje ďalej.