PRETEKÁR V NITRE: Divoká jazda vodiča skončila nárazom do oplotenia

Nitra 24. augusta (TASR) - Divoká jazda 33-ročného vodiča ulicami Nitry skončila nárazom do oplotenia a poškodenými autami. Dopravná nehoda sa stala uplynulý piatok popoludní, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Vodič vozidla Suzuki smeroval po Štefánikovej triede smerom do centra Nitry. Za križovatkou Cabajská pri prechádzaní cez jazdné pruhy z doposiaľ presne nezistených príčin bočne narazil do Škody Karoq. Vysokou rýchlosťou ďalej pokračoval v jazde do centra mesta, pričom v križovatke s ulicou Richtára Peregrina prešiel do protismernej časti vozovky. Tam bočne narazil do vozidla Audi A6, ktoré čakalo na semaforoch.



Vodič pokračoval veľkou rýchlosťou vo svojej jazde. Na križovatke pri obchodnom centre, kde odbočoval na Štúrovu ulicu, narazil do autobusu. Ani to ho nedonútilo zastaviť. Na ulici Fraňa Mojtu vyšiel mimo cestu vľavo a narazil do oplotenia. Keď sa pokúsil z miesta nehody utiecť, hlavou prebil dvere do banky.



Policajti podrobili vodiča dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Zároveň mu bola odobratá krv na toxikologické vyšetrenie. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.