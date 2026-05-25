Preteky Nosičská stovka preverili sily a vytrvalosť 55 účastníkov
Autor TASR
Vysoké Tatry 25. mája (TASR) - Preteky Memoriál Juraja Petranského - Nosičská stovka 2026 preverili sily a vytrvalosť horských nosičov. Jubilejný 25. ročník v sobotu 23. mája prilákal 55 horských nosičov a nosičiek, ktorí sa vydali z Hrebienka na Zamkovského chatu. TASR o tom informovala Petra Ferancová, tlačová hovorkyňa pivovaru, ktorý je sponzorom podujatia.
Cestu dlhú dva kilometre s prevýšením 200 metrov so 100 kilogramami nákladu na chrbte z mužov najlepšie zvládol Štefan Šuster. Do cieľa prišiel s časom 39 minút a 11 sekúnd, obhájil tak víťazstvo z minulého roka. Ženskú kategóriu s 30 kilogramami nákladu na chrbte ovládla Júlia Dvorčáková s časom 29 minút a 34 sekúnd.
Preteky Nosičská stovka každoročne vzdávajú hold nosičom, ktorých práca je pre fungovanie horských chát mimoriadne dôležitá. Niektoré chaty vo Vysokých Tatrách sú dodnes závislé od zásob vynášaných vysokohorskými nosičmi, ktorí na každej ceste prekonávajú množstvo prekážok.
„Aj tento rok bola nosičská štartová listina pestrá. Niekoľko známych mien tentoraz chýbalo, ale objavili sa noví nosiči. Som rád, že naše remeslo stále láka ďalších ľudí. Nosičská stovka je tradícia, ktorá však nie je len o čase. Dôležité je prekonať prekážky, prísť bezpečne do cieľa, zvládnuť náklad a mať rešpekt k horám aj ostatným účastníkom,“ podotkol organizátor pretekov a horský nosič Štefan Bačkor.
Preteky už štvrťstoročie pripomínajú náročnosť nosičského remesla, ktoré si vyžaduje viac ako len fyzickú silu a kondíciu. Je aj o vytrvalosti a skúsenostiach, ktoré pomáhajú nosičom zvládať meniaci sa horský terén i nepredvídateľné počasie. Memoriál je spomienkou na Juraja Petranského, ktorý zásoboval vysokohorské chaty a v roku 2000 sa mu pri výstupe na Téryho chatu stala osudnou lavína.
Nosiči a nosičky si opäť budú môcť zmerať svoje sily na ďalších pretekoch Sherpa Rallye, ktoré sa budú konať na konci októbra tohto roka.
