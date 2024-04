Preteky obmedzia dopravu v Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne

Trenčín/Bánovce nad Bebravou 11. apríla (TASR) - Medzinárodné etapové cyklistické preteky trenčianskym regiónom obmedzia dopravu v okresoch Bánovce nad Bebravou a Trenčín. Motoristi sa budú musieť na dočasné uzávery trás pripraviť v piatok (12.4.), sobotu (13.4.) a nedeľu (14.4.) vo viacerých obciach. Upozornila na to trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Organizátori v piatok naplánovali trasu so štartom v Uhrovci a s cieľom na Jankovom vŕšku. Uzávera trasy bude od 14.30 h do 19.00 h.



V sobotu dopoludnia sa uskutočnia preteky s hromadným štartom v Podlužanoch. Po štarte budú cyklisti jazdiť po okruhu Podlužany -Dežerice - Horňany - Bobot - Motešice - Krásna Ves - Timoradza - Podlužany. Uzávera trasy potrvá od 9.00 h do 12.30 h.



V sobotu popoludní sa uskutočnia preteky s hromadným slávnostným štartom o 15.00 h pri poliklinike v Bánovciach nad Bebravou, odkiaľ sa konvoj pretekov presunie k obci Dežerice, kde je ostrý štart. Následne budú cyklisti jazdiť po okruhu Dežerice - Horňany - Bobot - Motešice - Krásna Ves - Timoradza - Podlužany, kde je aj cieľ pretekov. Uzávera trasy pretekov potrvá od 14.30 h do 18.30 h.



Slávnostný hromadný štart v nedeľu dopoludnia bude pri poliklinike v Bánovciach nad Bebravou o 9.30 h, konvoj sa potom presunie cez Biskupice do Veľkých Chlievan, kde je ostrý štart. Cyklisti budú následne jazdiť po okruhu Veľké Chlievany - Otrhánky - Haláčovce - Pochabany - Malé Hoste - Zlatníky - Cimenná - Veľké Držkovce - Dvorec - Veľké Chlievany, kde je aj cieľ pretekov. Uzávera trasy pretekov potrvá od 9.00 h do 12.30 h.



V nedeľu popoludní sa začnú preteky hromadným slávnostným štartom jednotlivých kategórií o 15.00 h vo Veľkých Chlievanoch. Po štarte budú cyklisti jazdiť po okruhu Veľké Chlievany - Otrhánky - Haláčovce - Pochabany - Malé Hoste - Zlatníky - Cimenná - Veľké Držkovce - Dvorec - Veľké Chlievany. Uzávera trasy pretekov potrvá od 14.30 h do 19.00 h.



"Premávka, smerujúca do protismeru cyklistických pretekov, je počas celej doby trvania podujatia z dôvodu bezpečnosti uzatvorená. V smere jazdy pretekov sa premávka obnovuje vždy až po prejdení celého konvoja pretekov vymedzeného na začiatku policajným vozidlom so žltou zástavou a na konci policajným vozidlom so šachovnicovou zástavou," priblížili policajti. Prístup bez obmedzenia budú podľa nich mať záchranné zložky.



Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne žiada účastníkov cestnej premávky, obyvateľov dotknutých miest a obcí o rešpektovanie pokynov organizátorov a polície, trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť.