Preteky Okolo Slovenska sa po 16 rokoch vracajú do Vrábeľ

Vráble 26. februára (TASR) - Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska sa vracajú do Vrábeľ v okrese Nitra. Primátor Viktor Németh a prezident Slovenského zväzu cyklistiky a generálny riaditeľ pretekov Okolo Slovenska Peter Privara podpísali memorandum o spolupráci a financovaní, informovala radnica.



Preteky Okolo Slovenska sa uskutočnia od 17. do 21. septembra tohto roka. Štvrtá etapa 69. ročníka odštartuje práve vo Vrábľoch 20. septembra tohto roka. Medzinárodné preteky sa vracajú do Vrábeľ po 16 rokoch. V roku 2009 viedla do mesta druhá etapa pretekov z Banskej Bystrice.