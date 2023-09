Preteky Okolo Slovenska si vyžiadajú dopravné obmedzenia v Nitre

Nitra 15. septembra (TASR) - Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska spôsobia dopravné obmedzenia v uliciach Nitry. Tie sa začnú v piatok od 15.00 h a potrvajú až do skončenia pretekov v sobotu 16. septembra podvečer. Opatrenia sa dotknú aj liniek mestskej hromadnej dopravy, ktoré istými úsekmi v centre mesta nebudú premávať vôbec, upozornil hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Počas dopravných obmedzení nebude možné zastaviť na Farskej ulici. Rovnaké dopravné značenie ako na Farskej bude umiestnené i na parkoviskách Palárikova, Wilsonovo nábrežie a na Parkovom nábreží. Vozidlá zaparkované v tejto časti Starého mesta budú odtiahnuté, skonštatoval Holúbek. Majitelia ich nájdu v Stredisku mestských služieb na ulici Janka Kráľa.



Nitra sa počas 67. ročníka cyklistických pretekov stane cieľovým mestom štvrtej etapy spomedzi celkovo piatich etáp. Vedie z Prievidze do Nitry a dlhá je 149 kilometrov. Cyklisti sa vydajú cez bojnický kopec smerom na Šútovce, neskôr Jankov vŕšok. Etapa pokračuje smerom na Bošany, Skýcov, Topoľčianky, Jelenec a vyvrcholí v Nitre na Štefánikovej triede. Predbežný príjazd do cieľa je naplánovaný v čase medzi 14.00 a 14.30 h. Pre fanúšikov je pripravený program spojený s cyklistickými exhibíciami, stánky partnerov a vystúpenia miestnych umelcov.