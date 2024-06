VODIČI, POZOR: Kvôli pretekom Okolo Slovenská budú dopravné obmedzenia

Nitra 24. júna (TASR) - Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska, ktoré sa uskutočnia od stredy (26. 6.) do nedele (30. 6.) prinesú čiastočné obmedzenia v doprave. Týkať sa budú prevažne ciest prvej, druhej a tretej triedy a horských priechodov. TASR o tom informovala Katarína Ďurková zo Slovenského zväzu cyklistiky.



"Aj keď sa preteky konajú za plnej premávky, ich priebeh je spojený s čiastočnými dopravnými obmedzeniami, ktoré bude riadiť Polícia SR v spolupráci s organizátormi a samosprávami v etapových mestách," vysvetlila.



Dopravu na trase pretekov bude pre bezpečnosť a reklamnú kolónu polícia zastavovať približne polhodinu pred prejazdom pretekárov. Premávka bude obnovená až po prejazde policajného auta so šachovnicovou vlajkou, ktoré označuje koniec pretekov.



Ďurková upozornila, že pozor si treba dať najmä počas posledných troch júnových dní. V piatok (28. 6.) od 13.00 do 17.00 h na západnom Slovensku, konkrétne v lokalitách Piešťany, Vrbové, Stará Turá, Trenčín, Lednické Rovne a Dubnica nad Váhom. V sobotu (29. 6.) od 10.20 do 15.00 h na strednom Slovensku, na horských priechodoch Krahule, Šturec a Donovaly a na trati Partizánske - Ružomberok. V nedeľu od 11.00 do 15.00 h na trati z Liptovského Mikuláša cez Liptovský Hrádok, Važec, Východnú, Lučivnú, Poprad na Štrbské Pleso.



Obmedzenia čakajú i Nitru

Krajský dopravný inšpektorát v Nitre upozorňuje motoristickú verejnosť na dopravné obmedzenia súvisiace s cyklistickými pretekmi Okolo Slovenska. Druhá etapa pretekov povedie cez Nitriansky kraj vo štvrtok 27. júna.



V čase od 6.00 do 13.00 h bude úplne uzavretá miestna cesta Štefánikova trieda od križovatky OC Mlyny spolu s miestnou cestou Palárikova. Uzavretý bude aj výjazd z miestnej cesty Farská na Palárikovu. Výjazd z Farskej ulice bude zabezpečený zmenou organizácie dopravy na ulicu Školská.



V rámci prejazdu pelotónu a sprievodných vozidiel cez mesto je potrebné počítať s krátkodobými obmedzeniami dopravy v čase približne od 12.00 do 12.20 h na uliciach Fraňa Mojtu, Kmeťkova, Mostná, Župné námestie, Jesenského, Parkové nábrežie, okružná križovatka Mostná, okružná križovatka Napervillská, okružná križovatka Zobor smer Topoľčany. Pelotón bude pokračovať po ceste I/64 Čakajovce, Jelšovce, Výčapy - Opatovce do okresu Topoľčany.



Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, zariadenia a pokyny policajtov, regulovčíkov a príslušníkov mestskej polície, ktorí budú usmerňovať premávku.