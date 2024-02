Medzinárodné preteky psích záprahov budú pokračovať nočnou etapou

Stratená 2. februára (TASR) - V areáli bežeckého lyžovania pri Dobšinskej ľadovej jaskyni sa v piatok uskutoční nočná etapa medzinárodných pretekov psích záprahov. Na podujatí, ktoré bude pokračovať aj počas víkendu, sa v rôznych súťažných kategóriách predstavia tímy mašérov z viacerých európskych krajín. Pre návštevníkov bude zabezpečená aj kyvadlová doprava. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Košice región turizmus (KRT).



V poradí už druhý ročník medzinárodných pretekov psích záprahov pri Dobšinskej ľadovej jaskyni odštartoval uplynulý víkend majstrovstvami Slovenska. Podujatie v piatok o 18.00 h pokračuje nočnou etapou a ďalšími pretekmi počas soboty (3. 2.) a nedele (4. 2.), keď je naplánované celkové vyhodnotenie Veľkej ceny Ľadovej. Tímy mašérov zložené z pretekárov zo Slovenska, Poľska, Česka, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Talianska, Belgicka a Moldavska v rámci pretekov súťažia vo viacerých kategóriách rozdelených podľa počtu zapriahnutých psov.



"Národný šport štátu Aljaška je veľmi atraktívny, a to predovšetkým z dôvodu prítomnosti psov. Je to fantastické podujatie pre celé rodiny," priblížila výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. Organizátori očakávajú veľký počet návštevníkov, pripravené budú preto dve záchytné parkoviská, z ktorých bude do areálu premávať kyvadlová doprava.