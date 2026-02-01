Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. február 2026Meniny má Tatiana
< sekcia Regióny

Preteky psích záprahov s názvom Veľká cena Ľadovej v nedeľu pokračujú

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Medzinárodné preteky psích záprahov pri Dobšinskej ľadovej jaskyni odštartovali v piatok (30. 1.) o 18.00 h nočnou etapou a potom pokračovali dennými etapami počas víkendu.

Autor TASR
Stratená 1. februára (TASR) - V areáli bežeckého lyžovania pri obci Stratená v blízkosti Dobšinskej ľadovej jaskyne pokračuje v nedeľu tretí ročník medzinárodných pretekov psích záprahov s názvom Veľká cena Ľadovej. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Medzinárodné preteky psích záprahov pri Dobšinskej ľadovej jaskyni odštartovali v piatok (30. 1.) o 18.00 h nočnou etapou a potom pokračovali dennými etapami počas víkendu. Trojdňové podujatie víta pretekárov z viacerých európskych krajín a návštevníkom ponúka aj sprievodný program. Organizátori na podujatí privítali pretekárov napríklad zo Slovenska, Poľska, Česka či Rakúska. Súťaží sa vo viacerých disciplínach od dynamického skijöringu s jedným psom až po záprahy so 14 psami.

Pre návštevníkov pripravili aj sprievodný program, a to napríklad zážitkové jazdy na záprahoch, jazdu na koni či ukážky práce horskej služby s lavínovými psami.

Veľkú cenu Ľadovej organizuje občianske združenie Snow Park Ľadová, ktoré sa stará o prevádzku areálu bežeckého lyžovania pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj.
.

Neprehliadnite

Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka k aktuálnej komunikácii

KOMENTÁR S. VERTANOVEJ: Štúr ideálny a reálny (a národné prebudenie)

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal február?