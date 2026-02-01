< sekcia Regióny
Preteky psích záprahov s názvom Veľká cena Ľadovej v nedeľu pokračujú
Medzinárodné preteky psích záprahov pri Dobšinskej ľadovej jaskyni odštartovali v piatok (30. 1.) o 18.00 h nočnou etapou a potom pokračovali dennými etapami počas víkendu.
Autor TASR
Stratená 1. februára (TASR) - V areáli bežeckého lyžovania pri obci Stratená v blízkosti Dobšinskej ľadovej jaskyne pokračuje v nedeľu tretí ročník medzinárodných pretekov psích záprahov s názvom Veľká cena Ľadovej. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.
Medzinárodné preteky psích záprahov pri Dobšinskej ľadovej jaskyni odštartovali v piatok (30. 1.) o 18.00 h nočnou etapou a potom pokračovali dennými etapami počas víkendu. Trojdňové podujatie víta pretekárov z viacerých európskych krajín a návštevníkom ponúka aj sprievodný program. Organizátori na podujatí privítali pretekárov napríklad zo Slovenska, Poľska, Česka či Rakúska. Súťaží sa vo viacerých disciplínach od dynamického skijöringu s jedným psom až po záprahy so 14 psami.
Pre návštevníkov pripravili aj sprievodný program, a to napríklad zážitkové jazdy na záprahoch, jazdu na koni či ukážky práce horskej služby s lavínovými psami.
Veľkú cenu Ľadovej organizuje občianske združenie Snow Park Ľadová, ktoré sa stará o prevádzku areálu bežeckého lyžovania pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj.
