Motoristické preteky si v Čiernom Balogu vyžiadajú dopravné obmedzenia

Čierny Balog 4. júla (TASR) - Tohtoročné motoristické športové podujatie Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky pretekov automobilov do vrchu, ktoré počas víkendu 5. a 6. júla organizuje Ústredný automotoklub (ÚAMK) SR v Čiernom Balogu, si vyžiada dopravné obmedzenia.



Ako TASR informovali organizátori, z dôvodu pretekov dôjde k úplnej uzávere štátnej cesty č. II/529 v úseku Čierny Balog - Lom nad Rimavicou v dĺžke 6,6 kilometra od Čierneho Balogu, a to v čase od 7.00 do 19.00 h. Obchádzka bude viesť cez Hnúšťu a Tisovec. Prejazd uzavretým úsekom bude umožnený pravidelným spojom autobusovej dopravy a vozidlám s právom prednostnej jazdy.