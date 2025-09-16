Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Preteky Spartan Race sa o rok opäť vrátia do pevnosti v Komárne

Vstupná brána do národnej kultúrnej pamiatky Pevnosť v pohraničnom meste Komárno na juhu Slovenska. Foto: TASR - Monika Voleková

Prihlásiť sa budú môcť do súťaží Sprint, Super, Charity a Kids.

Autor TASR
Komárno 16. septembra (TASR) - Preteky Spartan Race sa v budúcom roku opäť vrátia do Komárna. Zástupcovia mesta podpísali zmluvu s organizátormi pretekov. Účastníci si zmerajú svoje sily 4. júla v priestoroch komárňanskej pevnosti, informovala radnica. Prihlásiť sa budú môcť do súťaží Sprint, Super, Charity a Kids.

Spartan Race mal v Komárne premiéru v máji tohto roka. Preteky absolvovalo takmer 4500 účastníkov. Bolo medzi nimi aj 1200 detí, čo je rekord medzi slovenskými pretekmi v jednom dni. Najstarší účastník mal 85 rokov. Okrem slovenských pretekárov mali najväčšie zastúpenie športovci z Maďarska a Českej republiky.

Preteky Spartan patria medzi najpopulárnejšie športové výzvy súčasnosti. Celosvetovo táto značka priláka ročne viac ako milión nadšencov športu, ktorí absolvujú niektoré z vyše 250 podujatí po celom svete.
