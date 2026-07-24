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Preteky Spišských 333 Extreme preveria odolnosť stoviek cyklistov
OOCR podujatie organizuje spolu s mestom Spišská Nová Ves a Centrom voľného času Adam.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 24. júla (TASR) - Už po 14. raz sa Spiš stáva dejiskom jedného z najnáročnejších horských cyklomaratónov na Slovensku. „Spišských 333 Extreme“, ktoré sa začínajú v piatok, každoročne preveria fyzickú i psychickú odolnosť stoviek cyklistov. Tí sa vydajú na trate vedúce zákutiami Spiša a Slovenského raja. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš Michaela Kriváňová informovala, že nejde len o športový výkon, podujatie je aj významnou propagáciou cykloturistiky v regióne.
OOCR podujatie organizuje spolu s mestom Spišská Nová Ves a Centrom voľného času Adam. Trate vedú po existujúcich cyklotrasách a ponúkajú účastníkom jedinečný pohľad na prírodné aj kultúrne bohatstvo regiónu. Podujatie tak spája športový zážitok s objavovaním miest, ktoré každoročne lákajú tisíce návštevníkov.
„Za neuveriteľných 33 hodín aj tento rok športovci doslova ochutnajú celý Spiš, a to od Tomášovského výhľadu cez malé obce s veľkou baníckou tradíciou až po trasu, ktorá vedie v blízkosti Spišského hradu či Turzovských kúpeľov. Aj vďaka unikátnosti kraj neváhal podporiť horský cyklomaratón cez program Terra Incognita,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Najväčšou výzvou zostáva podľa Kriváňovej legendárna 333-kilometrová trať, ktorú musia pretekári absolvovať bez externej podpory v časovom limite 33 hodín. Organizátori pre širšiu cyklistickú komunitu pripravili trate s dĺžkou 222, 111 a 66 kilometrov, ktoré sú vhodné pre hobby aj výkonnostných jazdcov. „Súčasťou programu bude aj obľúbená kategória 66 kilometrov e-bike, rodinná trať dlhá 15 kilometrov a disciplíny pre najmenších športovcov. Deti si zmerajú sily na pretekoch 111 metrov na odrážadlách a 333 metrov na kolobežkách, ktoré sa po dvojročnom pilotnom úspechu stali pevnou súčasťou podujatia,“ doplnila riaditeľka.
Všetky preteky odštartujú a skončia pred Športovou halou v Spišskej Novej Vsi. Podujatie vyvrcholí v sobotu 25. júla o 17.00 h vyhlásením víťazov.
OOCR podujatie organizuje spolu s mestom Spišská Nová Ves a Centrom voľného času Adam. Trate vedú po existujúcich cyklotrasách a ponúkajú účastníkom jedinečný pohľad na prírodné aj kultúrne bohatstvo regiónu. Podujatie tak spája športový zážitok s objavovaním miest, ktoré každoročne lákajú tisíce návštevníkov.
„Za neuveriteľných 33 hodín aj tento rok športovci doslova ochutnajú celý Spiš, a to od Tomášovského výhľadu cez malé obce s veľkou baníckou tradíciou až po trasu, ktorá vedie v blízkosti Spišského hradu či Turzovských kúpeľov. Aj vďaka unikátnosti kraj neváhal podporiť horský cyklomaratón cez program Terra Incognita,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Najväčšou výzvou zostáva podľa Kriváňovej legendárna 333-kilometrová trať, ktorú musia pretekári absolvovať bez externej podpory v časovom limite 33 hodín. Organizátori pre širšiu cyklistickú komunitu pripravili trate s dĺžkou 222, 111 a 66 kilometrov, ktoré sú vhodné pre hobby aj výkonnostných jazdcov. „Súčasťou programu bude aj obľúbená kategória 66 kilometrov e-bike, rodinná trať dlhá 15 kilometrov a disciplíny pre najmenších športovcov. Deti si zmerajú sily na pretekoch 111 metrov na odrážadlách a 333 metrov na kolobežkách, ktoré sa po dvojročnom pilotnom úspechu stali pevnou súčasťou podujatia,“ doplnila riaditeľka.
Všetky preteky odštartujú a skončia pred Športovou halou v Spišskej Novej Vsi. Podujatie vyvrcholí v sobotu 25. júla o 17.00 h vyhlásením víťazov.