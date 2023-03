Prevádzač preplával na Slovensko, policajti ho vrátili do Maďarska

Bratislava 7. marca (TASR) - Prevádzač v Maďarsku ušiel v stredu z dodávky plnej migrantov, preplával cez rieku na Slovensku, kde ho našli skrytého slovenskí policajti. Vrátili ho kolegom do Maďarska na ďalšie konanie. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Maďarskí policajti ráno v maďarskej obci Letkés prenasledovali dodávku s maďarskými evidenčnými číslami pre podozrenie z prevádzačstva. "Vodič na znamenie policajnej hliadky nezastavil, svojou nebezpečnou jazdou spôsobil dopravnú nehodu a narazil do oplotenia rodinného domu. Vodič hneď potom z vozidla vyskočil a ušiel," uviedla hovorkyňa. Podľa informácií sa vo vozidle nachádzalo 32 cudzincov zo Sýrie, ktorí nevedeli preukázať legálny pobyt na území Maďarska. K zraneniam osôb nedošlo.



Približne polhodinu po tejto udalosti sa na slovenských policajtov obrátili maďarskí kolegovia so žiadosťou o pomoc. "Dostali sme hlásenie na operačné stredisko v Nitre, že maďarskí policajti prenasledovali dodávku s cudzincami a dodávka havarovala. Muž podozrivý z prevádzačstva utiekol a pravdepodobne smeruje na Slovensko cez rieku Ipeľ do obce Salka. Maďarskí policajti nás požiadali o pomoc pri pátraní po neznámom vodičovi," priblížila Bárdyová.



"O ďalšiu polhodinu bol už podozrivý muž v rukách policajtov z nitrianskej pohotovostnej motorizovanej jednotky. Policajti prehľadali okolie brehu rieky Ipeľ a muža našli ukrytého v kroví. Keďže bol podchladený, okamžite zavolali rýchlu zdravotnú pomoc," poznamenala hovorkyňa. Pre podozrenie z prevádzačstva si prípad prevzali príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície. Potrebné úkony na vrátenie muža do Maďarska vykonali pracovníci novozámockej cudzineckej polície. Na základe readmisnej dohody si Maďari muža prevzali na hraničnom priechode Salka-Letkés, pokračovať budú vo vyšetrovaní pre podozrenie zo spáchania trestného činu prevádzačstva.