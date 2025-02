Prevádzka ambulancie rendez-vous v Trenčíne potvrdila jej dôležitosť

Trenčín 17. februára (TASR) - Šesťmesačná ostrá prevádzka ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime rendez-vous (RV) v Trenčíne potvrdila opodstatnenosť jej zriadenia a je jednoznačne prínosom pre pacienta. Informoval o tom vedúci lekár posádky RV Trenčín Jakub Hamšík.



"Posádka RV je pri pacientovi v priemere o štyri minúty skôr ako klasická posádka rýchlej lekárskej pomoci. Je dynamickejšia, rýchlejšia. Lekári sú využívaní flexibilnejšie. Len v 18 percentách prípadov lekár sprevádza pacienta až do nemocnice, v ostatných prípadoch pacienta ošetria na mieste alebo ho sprevádza len záchranárska posádka. Lekár je tak hneď k dispozícii pre ďalšieho pacienta," skonštatoval Hamšík.



Ako dodal, posádka RV Trenčín absolvuje za mesiac v priemere 80 výjazdov, v 99 percentách prípadov spolupracuje s posádkami rýchlej zdravotnej pomoci, súčinnosť s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby je podľa neho výborná.



Na Slovensku fungujú zatiaľ tri posádky RV - v Trenčíne, Žiline a Košiciach. Výhľadovo ich má byť až 15. Posádke slúži dodávka, ktorá je menšia ako klasické sanitky, až na niekoľko výnimiek (nosidlá) je vybavená rovnako ako veľké záchranárske vozidlá.



Ako informoval medicínsky riaditeľ spoločnosti RZP Trenčín a lekár posádky RV Volodimir Kizyma, lepšia dostupnosť lekárov a väčšia efektivita ich práce pozitívne ovplyvňujú kvalitu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.



"Percento prežitia pacientov po náhlom zastavení obehu v teréne, to znamená úspešná resuscitácia, dosiahla v prípade posádok RV viac ako 40 percent. Je to nadpriemerné číslo, v Európskej únii dosahuje iba 33 percent," zdôraznil Kizyma.



"Pacient v kritickom stave alebo v stave, keď zlyhávajú základné vitálne funkcie alebo je riziko ich zlyhania (vážny úraz, infarkt, závažné arytmie), dostáva kompetentného lekára s výbavou farmakoterapie včas. RV potvrdzuje, že ďalší kritický pacient dostane lekára včas," povedala hlavná záchranárka RZP Trenčín Beáta Macejková.