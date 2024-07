Prevádzka kúpaliska vo Veľkom Krtíši bola po prvom mesiaci bez výkyvov

Veľký Krtíš 15. júla (TASR) - Prevádzka letného kúpaliska Krtko bola po prvom mesiaci od otvorenia sezóny bez väčších výkyvov. TASR o tom informoval riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš Marian Vrško. Počasie praje aj návštevnosti, ktorá je oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššia o 25 percent. V súvislosti s aktuálnym horúcim počasím však prijali viacero opatrení aj v miestnej nemocnici.



Dodal, že v súčasnosti pre extrémne horúčavy, keď sa teploty vyšplhali nad 30 stupňov Celzia, nechávali areál otvorený do 20.30 h. Ľuďom tak chcú podľa neho dopriať ešte viac oddychu a osvieženia. Na letnom kúpalisku otvorili letnú sezónu 15. júna. Tohtoročné vstupné sa podľa riaditeľa menilo len mierne. Zľavy sú na vstupy po 16.00 h, na kartu mesta a na rodinné vstupy.



Magdaléna Kovácsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Veľkom Krtíši uviedla, že v okrese nie sú prírodné kúpaliská. V prevádzke je kúpalisko Krtko a termálne kúpalisko v Dolnej Strehovej. "Vodu kontroluje prevádzkovateľ a RÚVZ vykonáva rozbory vôd z bazénov dvakrát počas sezóny," objasnila s tým, že výsledky rozborov v súčasnosti vyhovujú.



Riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová priblížila, že na pitný režim pacientov dohliada personál na oddelení. "Chodí k nim a ponúka nesladené čaje a vodu," zhrnula. Pre pacientov, ktorí chodia, je pitný režim zabezpečený prostredníctvom dávkovačov vody, niektorí si však nosia aj minerálnu vodu z domu. Opatrením pri vysokých horúčavách je aj riaditeľské voľno. "To vydávam po skontrolovaní prác na každom úseku, pretože práca musí byť urobená a prevádzka zabezpečená," povedala. Zariadenie má podľa nej klimatizáciu na najrizikovejších oddeleniach, aby sa neprehrievali prístroje. Sú to napríklad operačné sály, CT a oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny.