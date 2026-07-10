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Prevádzka lanovky na Geravy bola dočasne prerušená
Lanovku sa opätovne podarilo spustiť v piatok podvečer.
Autor TASR
Dedinky 10. júla (TASR) - Prevádzku lanovej dráhy z obce Dedinky na planinu Geravy v okrese Rožňava vo štvrtok (9. 7.) prerušili. Dôvodom boli technické príčiny. Pre TASR to potvrdila výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Lanovku sa opätovne podarilo spustiť v piatok podvečer.
Ako spresnila, prevádzka lanovej dráhy na Geravy bola preventívne pozastavená z dôvodu štandardného chybového hlásenia v riadiacom systéme. „Bezpečnosť a bezstarostný zážitok našich návštevníkov sú pre nás absolútnou prioritou, preto každé takéto hlásenie berieme maximálne zodpovedne a dôsledne ho preverujeme ešte pred obnovením prevádzky,“ dodala Vargová Jurková s tým, že na dráhe realizovali bežný technický monitoring a diagnostiku.
KOCR aj vedenie obce Dedinky v piatok podvečer pre TASR potvrdili, že lanovku už spustili.
Ako spresnila, prevádzka lanovej dráhy na Geravy bola preventívne pozastavená z dôvodu štandardného chybového hlásenia v riadiacom systéme. „Bezpečnosť a bezstarostný zážitok našich návštevníkov sú pre nás absolútnou prioritou, preto každé takéto hlásenie berieme maximálne zodpovedne a dôsledne ho preverujeme ešte pred obnovením prevádzky,“ dodala Vargová Jurková s tým, že na dráhe realizovali bežný technický monitoring a diagnostiku.
KOCR aj vedenie obce Dedinky v piatok podvečer pre TASR potvrdili, že lanovku už spustili.