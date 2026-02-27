< sekcia Regióny
Prevádzka pohotovosti v Hlohovci skončí pre nedostatok personálu
Vedenie mesta Hlohovec, ministerstva i nemocnice sa snažilo podľa Baranoviča situáciu niekoľko mesiacov aktívne riešiť.
Autor TASR
Hlohovec 27. marca (TASR) - Prevádzka ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre dospelých v Rehabilitačnej nemocnici Agel Hlohovec končí od 1. marca pre nedostatok personálneho zabezpečenia. Prevádzkovateľ z toho dôvodu požiadal o zrušenie poverenia. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Primátora Hlohovca Ivana Baranoviča situácia neteší. Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a hlohovský mestský poslanec Patrik Voltmann očakával od primátora väčšiu aktivitu smerujúcu k zachovaniu pohotovosti v meste.
„MZ situáciu analyzovalo, opakovane rokovalo s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, so zástupcami Trnavského samosprávneho kraja aj s vedením mesta Hlohovec, ktoré sa tiež aktívne snažilo situáciu v prospech občanov riešiť. Na základe žiadosti organizátora APS a nemožnosti garantovať personálne zabezpečenie však nakoniec muselo MZ SR rozhodnúť o zrušení poverenia,“ priblížil komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.
Vedenie mesta Hlohovec, ministerstva i nemocnice sa snažilo podľa Baranoviča situáciu niekoľko mesiacov aktívne riešiť. „Napriek dlhému času riešenia, napriek skutočne prioritne vynaloženému úsiliu sa ani jednej z našich strán nepodarilo kvôli hromadným výpovediam zo strany obvodných lekárov službu udržať. Bolo a je to rozhodnutie lekárov,“ skonštatoval primátor.
Voltmann povedal, že od primátora očakával väčšiu aktivitu. Mrzí ho, že o situácii neboli informovaní mestskí poslanci. „Dozvedel som sa to od zamestnancov TTSK, odboru zdravotníctva,“ povedal. Poukázal však na to, že APS v Hlohovci bola veľmi málo využívaná. „Všetky dôležité prípady aj tak posielali do Trnavy,“ doplnil.
Riaditeľ nemocnice v Hlohovci Branislav Veselý poukázal na to, že napriek vynaloženému úsiliu a snahe o rokovanie sa nepodarilo uzavrieť vzájomnú dohodu z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia služieb. Pacienti môžu v prípade potreby využiť APS v okolitých mestách, a to napríklad v Trnave, Nitre alebo Piešťanoch.
Podľa údajov, ktoré má rezort zdravotníctva k dispozícii, priemerný počet ošetrených pacientov na APS v Hlohovci za sledované obdobie od 24. júna 2025 bol 8,4 pacienta na deň. Počas pracovných dní išlo v priemere o 4,3 pacienta a počas víkendov a sviatkov o 17,5 pacienta.
Ambulantná pohotovostná služba je určená pre prípady náhlej zmeny zdravotného stavu, ktorá bezprostredne neohrozuje život ani základné životné funkcie. V prípade život ohrozujúcich stavov je pacientom k dispozícii urgentný príjem v nemocnici alebo záchranná zdravotná služba na tiesňovej linke 155. Ministerstvo zdravotníctva zároveň pripomína občanom aj možnosť využiť bezplatnú poradenskú linku 116 117.
„MZ situáciu analyzovalo, opakovane rokovalo s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, so zástupcami Trnavského samosprávneho kraja aj s vedením mesta Hlohovec, ktoré sa tiež aktívne snažilo situáciu v prospech občanov riešiť. Na základe žiadosti organizátora APS a nemožnosti garantovať personálne zabezpečenie však nakoniec muselo MZ SR rozhodnúť o zrušení poverenia,“ priblížil komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.
Vedenie mesta Hlohovec, ministerstva i nemocnice sa snažilo podľa Baranoviča situáciu niekoľko mesiacov aktívne riešiť. „Napriek dlhému času riešenia, napriek skutočne prioritne vynaloženému úsiliu sa ani jednej z našich strán nepodarilo kvôli hromadným výpovediam zo strany obvodných lekárov službu udržať. Bolo a je to rozhodnutie lekárov,“ skonštatoval primátor.
Voltmann povedal, že od primátora očakával väčšiu aktivitu. Mrzí ho, že o situácii neboli informovaní mestskí poslanci. „Dozvedel som sa to od zamestnancov TTSK, odboru zdravotníctva,“ povedal. Poukázal však na to, že APS v Hlohovci bola veľmi málo využívaná. „Všetky dôležité prípady aj tak posielali do Trnavy,“ doplnil.
Riaditeľ nemocnice v Hlohovci Branislav Veselý poukázal na to, že napriek vynaloženému úsiliu a snahe o rokovanie sa nepodarilo uzavrieť vzájomnú dohodu z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia služieb. Pacienti môžu v prípade potreby využiť APS v okolitých mestách, a to napríklad v Trnave, Nitre alebo Piešťanoch.
Podľa údajov, ktoré má rezort zdravotníctva k dispozícii, priemerný počet ošetrených pacientov na APS v Hlohovci za sledované obdobie od 24. júna 2025 bol 8,4 pacienta na deň. Počas pracovných dní išlo v priemere o 4,3 pacienta a počas víkendov a sviatkov o 17,5 pacienta.
Ambulantná pohotovostná služba je určená pre prípady náhlej zmeny zdravotného stavu, ktorá bezprostredne neohrozuje život ani základné životné funkcie. V prípade život ohrozujúcich stavov je pacientom k dispozícii urgentný príjem v nemocnici alebo záchranná zdravotná služba na tiesňovej linke 155. Ministerstvo zdravotníctva zároveň pripomína občanom aj možnosť využiť bezplatnú poradenskú linku 116 117.