Prevádzka v budove STU je po utorkovom požiari v režime bez obmedzení
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Prevádzka v budove Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave je po utorkovom (14. 4.) požiari v bežnom a štandardnom režime bez obmedzení. Pre TASR to v stredu potvrdil hovorca STU Juraj Rybanský.
„Udalosť bola spôsobená elektrickým skratom na odsávacom zariadení laboratória (digestor). Išlo o zadymenie priestoru laboratória,“ spresnil Rybanský. Pri požiari nedošlo k žiadnym zraneniam.
V utorok popoludní v budove FCHPT STU zasahovali hasiči, ktorým sa požiar podarilo rýchlo lokalizovať. Z fakulty bolo evakuovaných takmer 180 osôb.
