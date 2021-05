Prevádzkovateľ Dinoparku považuje kroky vedenia zoo za protiprávne

Bratislava 20. mája (TASR) – Spor medzi novým vedením bratislavskej zoologickej záhrady a firmou West Media, ktorá prevádzkuje v areáli záhrady Dinopark, bude riešiť aj súd. So žalobou sa naň obrátil prevádzkovateľ, ktorý neuznáva, že zoo od kontraktu v marci odstúpila. Zmluvu považuje súkromník za ďalej platnú. Kroky vedenia zoo považuje za protiprávne a smerujúce k likvidácii atrakcie. Nevylučuje pritom, že bude musieť Dinopark v najbližších dňoch zatvoriť. Pre TASR to za West Media uviedol Jiří Machálek.



Zmluva bola podľa West Media uzatvorená na roky 2014 až 2023 a vzišla z riadneho výberového konania vyhláseného Zoo Bratislava, na ktorú dohliadal bratislavský magistrát za účasti mestskej rady. "V zmluve sú presne citované podmienky a povinnosti pre obe zmluvné strany. Zmluva nebola nikdy spochybnená či napadnutá. Naša spoločnosť si vždy riadne plnila všetky stanovené podmienky," deklaroval Machálek. Ako tvrdí, po nástupe novej riaditeľky zoo Júlie Hanuliakovej začali pociťovať silné tlaky, zrejme pre záujem o pozemok, kde je Dinopark umiestnený. Vyústiť to malo v marci, keď bolo zo strany vedenia zoo zaslané odstúpenie od zmluvy.



"Nesúhlasíme s účelovým a neodborným hodnotením našej doterajšej spolupráce zo strany Hanuliakovej, predovšetkým s tvrdením, že zmluva bola uzatvorená za značne nevýhodných podmienok a že boli odvádzané neprimerane vysoké sumy v prospech našej spoločnosti," povedal Machálek. Tieto tvrdenia považuje za účelové a nátlakové s cieľom poškodiť či úplne prerušiť fungovanie Dinoparku v bratislavskej zoo. Nové vedenie záhrady podľa firmy len tak nemôže meniť podmienky v zmluve, ktoré vzišla z výberového konania.



West Media má podľa zmluvy 30-percentný podiel z celoročne vybraného vstupného. Okrem vybudovania Dinoparku a upravenia okolia tvrdí, že investovala aj do výstavby toalety pre návštevníkov alebo poskytla kompletný turniketový systém na predaj vstupeniek. Súkromník deklaruje, že na rozdiel od zoo nemá iné príjmy než z vybraného vstupného a nie je dotovaný z verejných prostriedkov.



Vedenie bratislavskej zoologickej záhrady vo štvrtok TASR informovalo, že požiadalo prevádzkovateľa Dinoparku o dočasné zatvorenie výstavy. Zdôvodnilo to neférovou zmluvou, ktorú s Dinoparkom uzatvorilo bývalé vedenie zoo. Poukázalo pritom, že zoo musela súkromníkovi platiť 30-percentný podiel z celkového vstupného, a to aj v zimných mesiacoch, v ktorých bol Dinopark zatvorený. "Na druhej strane, West Media neplatila zoo žiadne nájomné," uviedlo vedenie. Od takejto zmluvy sa preto v marci rozhodlo odstúpiť a požiadalo West Media o dočasné pozastavenie prevádzkovania parku. Zoo Bratislava deklaruje, že chce situáciu vyriešiť tak, aby Dinopark v jej areáli zostal zachovaný. Firme preto predostrela návrhy riešenia budúcej spolupráce a od súkromníka momentálne očakáva odpoveď.