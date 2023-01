Prevádzkovateľ stredísk v Tatrách je na výkyvy počasia pripravený

Vysoké Tatry/Jasná 27. januára (TASR) - Prevádzkovateľ najväčších lyžiarskych stredísk vo Vysokých a Nízkych Tatrách je na výkyvy počasia z posledných rokov pripravený. Hovorca spoločnosti Tatry Mountain Resort Marián Galajda pre TASR uviedol, že dôkazom toho je aj aktuálna zima. Spoločnosť tak reagovala na Inštitút environmentálnej politiky (IEP), podľa ktorého globálna zmena klímy ohrozuje dlhodobú udržateľnosť lyžiarskych stredísk na Slovensku závislých od vhodných snehových podmienok.



"Využívame najmodernejšie technológie na výrobu snehu aj úpravu zjazdoviek, vďaka čomu sa znižuje spotreba pohonných látok, energií, produkcia emisií a, naopak, zvyšuje efektivita zasnežovania a úpravy zjazdoviek," objasnil Galajda. Správnym rozhodnutím je podľa prevádzkovateľa v tejto súvislosti posilnenie zasnežovacej infraštruktúry tak, aby dokázala v čase ochladenia vytvoriť dostatočné množstvo technického snehu.



"To, čo vnímame, je, že periódy mrazivého a teplejšieho počasia sú kratšie, a preto záleží práve na tom, aby stredisko dokázalo za kratší čas vyrobiť dostatok snehu na prípravu zjazdoviek. Vďaka investíciám do zasnežovacej infraštruktúry sme dokázali napríklad v Jasnej mať na otvorenie sezóny 3. decembra 2022 zasnežené a lepšie pripravené stredisko ako po minulé roky," konkretizoval Galajda.



Lyžiarsku sezónu prevádzkovateľ otvoril podľa plánu vo všetkých strediskách, po Jasnej 10. decembra 2022 aj na Štrbskom Plese, o týždeň neskôr aj v Tatranskej Lomnici a o pár dní na to aj na Jakubkovej lúke v Smokovci. "Vianočnú lyžovačku si mohli užiť hostia vo všetkých strediskách. Aj v čase, keď nižšie položené strediská mali pre vlnu teplejšieho počasia problémy so snehom, sme na našich zjazdovkách mali v priemere viac ako pol metra snehu a strediská boli vďaka týmto zásobám v prevádzke," skonštatoval Galajda. Dodal, že v posledných dňoch nasnežilo v Jasnej aj vo Vysokých Tatrách, čo ešte zlepšilo podmienky aj vo voľnom teréne. V Jasnej boli upravené a otvorené trasy aj na bežecké lyžovanie.



IEP vo svojom komentári informoval, že v polovici 21. storočia bude mať nevhodné podmienky na lyžovanie až približne tretina súčasných stredísk. Koncom 21. storočia pritom majú byť na Slovensku prevádzkyschopné iba dve najvyššie položené. Problémom bude hlavne čoraz intenzívnejšie zvyšovanie teploty. Očakáva sa tiež, že prírodný sneh bude v budúcnosti nedostatkový, a preto bude potrebné zasnežovať. V súvislosti s klimatickou zmenou by sa podľa inštitútu mala zvážiť stavba a rozvoj lyžiarskych stredísk pod 1700 metrov nad morom. Zasnežovanie môže podľa inštitútu pomôcť, bude to však znamenať vyššiu spotrebu vody a energie.