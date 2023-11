Prevádzkové náklady v MŠ v Spišskej Belej sa vďaka fotovoltike znížia

Spišská Belá 5. novembra (TASR) - Prevádzkové náklady v materskej škole (MŠ) v Spišskej Belej sa znížia vďaka fotovoltike. Na realizáciu projektu získali dotáciu z Ministerstva životného prostredia SR v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia. Z oddelenia regionálneho rozvoja mesta informovali, že na dodávku a montáž fotovoltických panelov vrátane technológie dostali takmer 58.000 eur. S prácami na umiestnení zariadenia na streche prístavby začali ešte koncom októbra.



MŠ aktuálne navštevuje viac ako 300 detí. "Dodávateľom technológie je spoločnosť O.S.V.O. comp a celkové náklady sú v zmysle zmluvy vo výške viac ako 63.000 eur. Realizáciou sa dosiahne zníženie spotreby nakupovanej energie, čo bude mať pozitívny dosah aj na nižšie prevádzkové náklady materskej školy počas celej doby životnosti projektu," uviedlo mesto. Vlani samospráva zaplatila za elektrickú energiu v tejto škôlke viac ako 22.000 eur. Predpoklad je, že vďaka 60 novým panelom by sa táto suma mohla znížiť o 15 až 20 percent, v závislosti od poveternostných podmienok.



Energia, ktorú fotovoltický systém vyprodukuje, bude použitá na osvetlenie, napájanie elektrospotrebičov, serverov či IT zariadení. Udržateľné zdroje energie sa podľa samosprávy stávajú čoraz aktuálnejšou témou v mnohých odvetviach, nevynímajúc obce a mestá. "Fotovoltické panely sú podľa samosprávy jedným z najpopulárnejších a najekologickejších energetických riešení a fungujú na princípe premieňania slnečnej energie na elektrickú. Pre každého môže takéto riešenie do budúcna znamenať úsporu peňazí, keďže solárna energia je v porovnaní s tradičnými zdrojmi energie lacnejšia," uzatvára mesto.