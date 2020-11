Prevádzku Hornonitrianskych baní plošné testovanie neohrozilo

Prievidza 4. novembra (TASR) - Nepretržitú prevádzku v podzemí na pracoviskách Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) v dôsledku celoplošného testovania na COVID-19 neprerušili aj napriek nižšiemu počtu fárajúcich baníkov. V dôsledku pozitívneho výsledku testu neprišlo v pondelok (2.11.) do práce 143 zamestnancov, z toho polovica z pracovísk v bani, informovala v stredu tlačová hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.



"Na vzniknutú situáciu sme reagovali zmenami v organizácii a riadení prác v podzemí. Chýbajúci počet zamestnancov na ťažbe uhlia dopĺňame o baníkov z pracovísk, ktoré bolo možné dočasne pozastaviť," priblížila Siváková.



V baniach podľa nej naďalej platí prísny režim preventívnych a hygienických štandardov, pred nástupom do práce požaduje spoločnosť od zamestnancov preukázanie sa certifikátom o negatívnom výsledku testu a zabezpečuje meranie telesnej teploty pri vstupe do areálu.



"Samozrejmosťou je aj zvýšená dezinfekcia dopravných nádob ťažného stroja a osobných vozov pre dopravu baníkov do podzemia po každom fáraní, ako aj dezinfekcia spoločných priestorov, sociálnych zariadení, kúpeľní a ostatných rizikových miest," dodala.