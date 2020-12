Prevádzku komunitného centra v Spišskej Belej spustia v roku 2021

Spišská Belá 23. decembra (TASR) – Komunitné centrum v meste Spišská Belá je už dokončené, no jeho prevádzku spustia až v roku 2021. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke.



Projekt s názvom Komunitné centrum v Spišskej Belej bol realizovaný vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Ako ozrejmilo mesto, v roku 2019 získalo nenávratný finančný príspevok na výstavbu Komunitného centra vo výške takmer 332.500 eur v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR.



„Hlavným cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitným sociálnym a komunitným službám zameraným hlavne na príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity. Jeho realizáciou vzniklo nové centrum v meste Spišská Belá, ktoré vytvorí zázemie pre zabezpečenie potrebných sociálnych a komunitných služieb na aktivizáciu marginalizovaných komunít v našom meste,“ vysvetlila samospráva.



Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť EKO SVIP Sabinov, ktorá vybudovala dvojpodlažný objekt v priebehu desiatich mesiacov. Ako priblížila radnica, na prízemí sa za hlavným vstupom do objektu okrem zádveria a vstupnej chodby so schodiskom nachádza klubová miestnosť, kuchynka pre praktický tréning varenia, sociálne zázemie, technická miestnosť a sklad prístupný aj z exteriéru. Na poschodí sú priestory ďalšej klubovej miestnosti, dielňa pre remeselnú výučbu, kancelária komunitného pracovníka, miestnosť pre sociálne poradenstvo, stredisko osobnej hygieny a sociálne zariadenia. Pred objektom vznikli aj parkovacie miesta a prístupová komunikácia k budove komunitného centra.