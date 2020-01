Prevádzku košického letiska napätie v Perzskom zálive neovplyvnilo

Košice 9. januára (TASR) – Letisko Košice doposiaľ nezaznamenalo žiadne zmeny ani požiadavky od leteckých spoločností v súvislosti so zvýšeným napätím v oblasti Perzského zálivu. Za letisko to pre TASR uviedla Karolína Linhartová.



Košické letisko nemá priame letecké spojenie s krajinami, v ktorých v súčasnosti eskaluje napätie. Z Košíc lietajú letecké spoločnosti Austrian Airlines, České aerolínie, poľské aerolínie LOT, Wizz Air, Eurowings a od 1. apríla sa má vrátiť aj Ryanair.



Obmedzenia letov či zmeny letových trás nehlásili podľa stredajších (8. 1.) vyjadrení ani bratislavské letisko či Letové prevádzkové služby SR.



Viaceré letecké spoločnosti a federálne letecké úrady USA a Ruska lety ponad Irak, Irán a Perzský záliv obmedzili, prípadne sa rozhodli využívať alternatívne trasy. Lety cez iránsky a iracký vzdušný priestor sa rozhodli až do odvolania pozastaviť napríklad francúzska letecká spoločnosť Air France, holandská KLM či nemecká Lufthansa.



Ide o preventívno-bezpečnostné opatrenie po stredajších (8.1.) raketových útokoch Iránu na dve koaličné základne v Iraku, kde sa nachádzajú príslušníci amerických a spojeneckých ozbrojených síl. Malo ísť o pomstu za minulotýždňový americký útok v Bagdade, pri ktorom prišiel o život okrem iných aj iránsky generál Kásem Solejmání.