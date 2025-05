Prevádzku lanovky z Dediniek na Geravy dočasne prerušili

Dedinky 12. mája (TASR) - Prevádzka jednosedačkovej lanovky z obce Dedinky na planinu Geravy v južnej časti Slovenského raja je dočasne prerušená. Dôvodom je realizácia technických úprav. Pre TASR to uviedol starosta obce Milan Červenka.



Letnú sezónu na lanovke na Geravy v Dedinkách otvorili začiatkom mája, prevádzku však po pár dňoch prerušili. Technické úpravy sú podľa starostu potrebné na základe revízie.



„Je treba doplniť isté bezpečnostné prvky, ktoré si vyžadujú predpisy. Už sa na tom pracuje,“ priblížil Červenka s tým, že práce by mali byť dokončené do niekoľkých týždňov.



Jednosedačkovú lanovku z Dediniek na Geravy postavili v roku 1970. Jej prevádzku pre technickú nespôsobilosť ukončili v roku 2012. Opätovne sprevádzkovať sa ju podarilo po približne desiatich rokoch, náklady na jej rekonštrukciu predstavovali viac ako 900.000 eur. Celá trasa je dlhá takmer dva kilometre, prekonáva prevýšenie približne 220 metrov a ponúka výhľady na okolitú prírodu i tunajšiu vodnú nádrž Palcmanská Maša. Počas vlaňajšej sezóny lanovka previezla vyše 22.500 návštevníkov.