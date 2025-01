Prevádzku skibusov podporil Banskobystrický kraj sumou 15.000 eur

Banská Bystrica 17. januára (TASR) - Aj túto sezónu odvezú milovníkov zimných športov do obľúbených stredísk v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) skibusy. Na Horehroní odľahčia dopravu v Bystrianskej doline, v okolí Banskej Bystrice zamieria do strediska Šachtičky alebo do bežkárskeho raja nad Kremnicou. Nebudú chýbať ani skibusy spájajúce vo vybraných termínoch regióny Novohrad a Podpoľanie. TASR o tom v piatok informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



BBSK finančne podporuje prevádzku skibusov, v tejto sezóne sumou okolo 15.000 eur. "Naším cieľom je umožniť fanúšikom zimných športov dostať sa do obľúbených stredísk ekologicky a ekonomicky, a to bez nutnosti vycestovania vlastnými autami. Výber miest, kam skibusy smerujú, je už tradičný a skúsenosti ukázali, že práve do lokalít, ako je Skalka nad Kremnicou, pod južnú stranu Chopku či do ďalších, lyžiari a turisti dopravu nimi obľubujú a intenzívne využívajú," konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko v spolupráci s BBSK a partnerom na Šachtičkách zabezpečuje skibus do tohto prímestského strediska nad Banskou Bystricou. Začne premávať už tento víkend. Pôjde v soboty, nedele, sviatky a prázdniny dvakrát denne až do 16. marca.



S podporou mesta zabezpečuje aj skibus v Kremnici. Tento rok nebude jazdiť tradičný žltý autobus, ktorý už doslúžil, ale doprava do strediska štyrikrát denne počas víkendov, sviatkov a prázdnin je zabezpečená v spolupráci so súkromným prepravcom.



Na Horehroní premáva skibus a bežkobus v jednom na trase Brezno - Pohanské - Mýto pod Ďumbierom - Čertovica - Bystrá - Tále - Jasná Chopok - juh, Krupová a späť.



"Aktuálne ide počas víkendov a následne počas jarných prázdnin denne. Cieľom je odľahčiť najmä individuálnu dopravu v obľúbených lyžiarskych strediskách nášho regiónu, v Bystrianskej doline," uviedla výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.



Skibus prepája aj regióny Novohrad a Podpoľanie. "Túto zimnú sezónu sa ním za akčnými zážitkami návštevníci odvezú do troch lyžiarskych stredísk, bežkárskeho areálu, ale i za pešou turistikou v regióne Podpoľanie. Smeruje do stredísk zimných športov Zerrenpach Látky, Kočanda a Kokava Línia v termínoch 1. februára, 15. februára, 1. marca," doplnil Tomáš Krahulec z OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie.