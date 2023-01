Prevádzku testovacieho covidového centra v Levoči prerušia

Levoča 19. januára (TASR) - Levočská nemocnica od 2. februára dočasne pozastaví prevádzku vakcinačného centra a mobilného odberového miesta COVID-19. Informoval o tom riaditeľ nemocnice František Lešundák s tým, že prerušenie činnosti by malo trvať najmenej do 1. júla. Najbližšie testovacie miesta a vakcinačné centrá sú k dispozícii v susedných okresoch.



Dôvodom rozhodnutia je klesajúci záujem o testovanie i očkovanie proti ochoreniu COVID-19. "Zamestnanci budú využití na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na iných oddeleniach," uviedol Lešundák. Dodal, že v prípade zmeny epidemiologickej situácie či zvýšeného záujmu obyvateľstva o vykonávanie antigénových a PCR testov a očkovania toto rozhodnutie prehodnotia.



"Najbližšie testovacie miesta sú pre verejnosť dostupné v mestách Poprad, Spišská Nová Ves a Kežmarok," doplnil riaditeľ. Prevádzka mobilného odberového miesta Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku je od pondelka do piatka v čase od 7.00 do 15.30 h, pričom posledný odber je realizovaný 15 minút pred koncom pracovného času. Vakcinačné centrum v Kežmarku sa nachádza v budove polikliniky na Hviezdoslavovej ulici a najbližšie očkovanie bude možné 25. januára. Časový harmonogram je zverejnený na webovej stránke kežmarskej nemocnice.