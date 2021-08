Prevádzky na Liptove sú pripravené na zmeny v rámci COVID automatu

Liptovský Mikuláš 21. augusta (TASR) – Prevádzky cestovného ruchu na Liptove sú pripravené na zmeny v rámci nového COVID automatu. Nateraz poskytujú služby pre všetkých návštevníkov. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov. Ako dodala, v prevádzkach veria, že nedôjde k tak zásadným obmedzeniam, ako tomu bolo počas druhej vlny pandémie.



„V posledných dňoch sme realizovali prieskum medzi našimi prevádzkami. Liptov je zelený, čo nás teší. Výraznejšie zmeny sme teda nemuseli zavádzať. Prevádzky majú leto v plnom prúde a sú na nový COVID automat pripravené, a takto chcú vstúpiť aj do jesene," povedal predseda predstavenstva liptovskej OOCR Ján Blcháč.



Z prieskumu medzi 66 prevádzkami vyplýva, že zariadenia poskytujú služby pre všetkých a na prípadnú zmenu v stupni ostražitosti zareagujú operatívne. „Zhruba polovica prevádzok plánuje poskytovať služby pre návštevníkov OTP, teda pre očkovaných, testovaných alebo 180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19. Druhá polovica nebude robiť rozdiely, poskytne prevádzky pre všetkých, pokiaľ to bude možné," doplnil Blcháč.



Návštevníci nájdu informácie o prevádzkach na webe visitliptov.sk. Podstránku k opatreniam doplnili o informácie, komu v zmysle nového COVID automatu budú jednotlivé prevádzky poskytovať služby. Podstránku budú aktualizovať na pravidelnej báze.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že prevádzky vzhľadom na nový COVID automat počítajú so zvýšenými nákladmi na komunikáciu aj s prevádzkovými nákladmi, ale zatiaľ nepredpokladajú, žeby navyšovali personál.



„To, ako sa prijmú tieto zmeny, je najmä o ľuďoch. Personál v prevádzkach či majitelia a prevádzkovatelia zariadení len reagujú na nariadenia a veria, že budú môcť robiť služby cestovného ruchu čo najväčšiemu počtu návštevníkov teraz aj počas jesenných mesiacov," uviedol predseda predstavenstva liptovskej OOCR.