Prevažná časť rekonštrukcie Cesty slobody je hotová

Vysoké Tatry 8. novembra (TASR) - Prevažná časť rekonštrukcie Cesty slobody vo Vysokých Tatrách je hotová, na budúci rok budú stavbári dokončovať už len dva mostné objekty. Počas stredajšieho slávnostného odovzdania dokončených úsekov to uviedol riaditeľ projektu "Vysoké Tatry" Jozef Fabian s tým, že práce naviac spôsobili mierne navýšenie rozpočtu. Prešovský kraj stavbu financoval vďaka dotácii z Integrovaného regionálneho operačného programu.



"Je to najväčší projekt v rámci podmienok Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SaÚC PSK), je mimoriadny, pretože cesta II/537 - Tatranská magistrála je nosná dopravná tepna, je v Tatranskom národnom parku, v dotyku s Tatranskou elektrickou železnicou, sú tu vodné toky, rokliny, takže zhotovitelia pracovali v náročnom teréne," zhodnotil Fabian. Šesť stavebných úsekov je už takmer hotových, ostáva vykonať drobné práce ako inštalácia zábradlí, zvodidiel a úprava terénu. Celkovo sa obnovilo približne 43 kilometrov ciest.



"Mali sme tu zmeny technologických riešení a s tým spojené práce naviac. V rámci celého projektu rátame s navýšením rozpočtu o tri milióny eur," dodal Fabian. Celkovo si obnova nosnej dopravnej tepny vyžiada približne 45 miliónov eur. Predseda PSK Milan Majerský je presvedčený, že to boli dobre investované peniaze. "Verím, že najbližších 50 rokov tu už nebude potrebná ďalšia investícia. Aj vzhľadom na kvalitu materiálov a technologické prevedenie myslím si, že táto cesta vydrží ešte dlhšie," skonštatoval.



Riaditeľ SaÚC PSK Marcel Horváth podotkol, že počas najsilnejších dní pracovalo na stavbe aj 500 robotníkov, v priemere ich bolo 350. Samotné práce začali na prvom úseku vlani v auguste, v súčasnosti sú na celej trase položené konštrukčné vrstvy. Pôvodne mala realizácia projektu trvať päť rokov, zhotoviteľom sa to podľa všetkého podarí za tri, posledná etapa by mala byť hotová v septembri 2024.



Počas rekonštrukcie bolo na ceste 21 semaforov, ktoré regulovali dopravu, v súčasnosti už vodiči prejdú celú cestu takmer bez obmedzení. "Pracovalo sa na 50 rôznych miestach, všetko sa to podarilo zrealizovať len vďaka ľuďom a piatim silným zhotoviteľom, ktorí mali ľudský aj strojný a technologický potenciál. Spolupráca so štátnou správou, samosprávou a políciou bola taktiež ukážková," zhodnotil Fabian.



Dodal, že dva najväčšie mostné objekty za Vyšnými Hágmi a pri Tatranskej Polianke boli po diagnostike v dosť zlom stave, aj preto bude ich obnova pokračovať v budúcom roku. Postup prác sa totiž oproti pôvodnému projektovému zámeru zmenil. "Ostáva nám tu aj sanácia spodnej časti, opory, piliere, spodná podhľadová časť, vydláždenie, to sú všetko záležitosti, ktoré môžeme robiť ďalej a nenarušia premávku," dodal Fabian.