PREVENCIA: RÚVZ vyzýva na vykonanie deratizácie v Bratislavskom kraji

Bratislava 12. októbra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava do konca novembra vyzýva na vykonanie preventívnej celoplošnej deratizácie na území Bratislavského kraja. Cieľom je zabezpečiť likvidáciu živočíšnych škodcov na čo najväčšom území a zabrániť tým ich migrácii. RÚVZ o tom informoval na sociálnej sieti.



Upozornil, že škodcovia môžu prenášať rôzne choroby a ich premnoženie môže byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. "Našim aktívnym prístupom je možné minimalizovať epidemiologické riziko, zabrániť vzniku a šíreniu prenosných ochorení a prispieť tak k ochrane verejného zdravia, ochrane majetku a životného prostredia," ozrejmila regionálna hygienička Eva Fitzová.



K zamoreniu škodcami podľa jej slov dochádza najmä v prízemných a pivničných priestoroch, v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, v objektoch slúžiacich na podnikanie, rodinných domoch, bytových domoch a polyfunkčných budovách, potravinárskych výrobní, potravinárskych prevádzok, pri chovoch hospodárskych zvierat vo veľkochovoch aj v drobnochovoch a tiež na skládkach komunálneho odpadu.



Mestá a obce by mali zabezpečiť deratizáciu na verejných miestach a v objektoch, ktoré vlastnia alebo spravujú. Podnikatelia a právnické osoby by ju mali vykonať v objektoch určených na podnikanie. "Tieto osoby musia vykonať deratizáciu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb s odbornou spôsobilosťou na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie a firiem, ktoré deratizáciu vykonávajú ako profesionálnu činnosť," ozrejmil RÚVZ.



Občania by mali deratizáciu uskutočniť vo svojich rodinných a bytových domoch i v pivničných priestoroch pri chove hospodárskych zvierat. Môžu ju vykonať prostredníctvom komerčne dostupných biocídnych prípravkov, ktoré sú na tento účel schválené. "Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené odpadu a nečistôt, nakoľko znečistené a zanedbané prostredie prospieva životu a množeniu živočíšnych škodcov," dodal RÚVZ.