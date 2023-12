Prevencia šikany na školách je nevyhnutná, musí byť aplikovaná v praxi

Prešov 30. decembra (TASR) - Osvetové a podporné aktivity na školách, týkajúce sa prevencie šikany, sú nevyhnutné, avšak získané informácie je potrebné aplikovať v praxi. Tvrdí to terapeutka a riaditeľka prešovskej neziskovej organizácie Trojlístok Denisa Šoltésová. Zároveň upozorňuje, že deti majú byť správne nastavené v tom, čo je a čo nie je v poriadku.



"Je dôležité, aby deti boli citlivé na to, že toto už nie je v poriadku, že to je správanie, ktoré prekročilo isté hranice. Keď budú toho svedkami, tak budú vedieť, za kým ísť, a že sa to bude riešiť otvorene a všetci sa z toho poučia," povedala pre TASR Šoltésová.



Školy by sa podľa nej nemali pri výskyte akéhokoľvek diskomfortu spoliehať na snahy alebo hypotézy, ale na odporúčané postupy. "Máme školské podporné tímy, ďalej sú k dispozícii odborníci v školskej psychológii. Minimálne aj každý učiteľ by mal vnímať vážnosť situácie, a to, čo dieťa alebo mladý človek povie či signalizuje, by mal brať s plnou vážnosťou," vysvetlila. Pri riešení problematiky šikany je potrebné podľa terapeutky brať veci s plnou vážnosťou a nespoliehať sa na to, že dieťa použije argumenty, ktorými problém zakryje.



"Mnohé veci sme naučení zakrývať, že nie sú. Je veľmi dôležité, aby škola mala nastavenú vnútornú klímu na otváranie vecí, ich priame popísanie a poskytnutie pomoci. Učitelia by mali byť pripravení nielen informatívne, ale aj scitlivení a klásť dôraz na problémy alebo sťažnosti žiakov a študentov," podotkla.



Zdôraznila aj podporu zo strany rodín, blízkych a kamarátov. Poukázala aj na sieť poradenských služieb po celom Slovensku, kde možno nájsť pomoc. "Pomoc, ktorá má byť ponúknutá aj kamarátsky, má byť navrhnutá s citlivosťou a s reálnym záujmom, že ju človek dostane, keď ju bude potrebovať," vysvetlila terapeutka.