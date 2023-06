Preventívna akcia v Handlovej odhalila ľudí s pľúcnymi ochoreniami

Handlová 28. júna (TASR) - Preventívna akcia v nemocnici v Handlovej odhalila neliečených pacientov s pľúcnymi ochoreniami. Spirometrické vyšetrenie, ktorým lekár zisťuje funkčnosť a stav dýchacích orgánov, mohla verejnosť v tamojšej pľúcnej ambulancii absolvovať pri príležitosti Svetového dňa spirometrie.



"V okrese Prievidza je dlhodobo vysoká chorobnosť na respiračné ochorenia. Výrazne sú zastúpené okrem akútnych aj chronické respiračné ochorenia, napríklad chronická obštrukčná choroba pľúc, astma bronchiale, ale aj rakovina pľúc či alergické ochorenia horných dýchacích ciest," pripomenul pneumológ handlovskej nemocnice Jozef Kubík.



Na chorobnosť podľa neho vplýva i nižšia životná úroveň ľudí, v neposlednom rade i stále vysoký podiel fajčiarov. "Najčastejším príznakom pľúcnych ochorení je, že človek nevládze dýchať. Najskôr môže ísť o dýchavicu pri väčšej námahe, neskôr aj bežnej, najvarovnejším príznakom je dýchavica v pokoji. Ďalším častým príznakom je kašeľ rôzneho charakteru," ozrejmil lekár.



V ambulancii sa Kubík podľa svojich slov pritom stretáva aj s pacientami, ktorí tieto príznaky dlhú dobu ignorovali alebo im nepripisovali žiadnu vážnosť. "Aj to bol dôvod, prečo sme sa pri príležitosti Svetového dňa spirometrie rozhodli ponúknuť verejnosti možnosť absolvovať toto jednoduché, no veľmi efektívne a preukazné vyšetrenie, ktorým vieme odhaliť niektoré ochorenia už v počiatočnom štádiu," vysvetlil.



Počas preventívnej akcie ambulanciu podľa pneumológa navštívili pacienti, ktorých trápil nejaký problém, no nevedeli sa odhodlať a ísť na vyšetrenie, ale i takí, ktorí si chceli dať stav pľúc skontrolovať len zo zvedavosti. "Mali sme aj zopár takých, ktorí doposiaľ pneumológa nenavštevovali, ale po spirometrickom vyšetrení sme ich s podozrením na ochorenie dýchacích ciest rovno objednali na komplexnejšie vyšetrenie," ozrejmil Kubík.



Aj na tomto príklade podľa neho vidieť, aký význam má prevencia a ako ňou jednoducho možno predchádzať tomu, aby sa ochorenia diagnostikovali až v pokročilejšom štádiu.