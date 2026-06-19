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Preventívna kampaň Príbeh nehračiek upozorňuje na drogy z automatov
Súčasťou kampane je aj spustenie preventívneho webu Príbeh nehračiek, ktorý ponúkne zrozumiteľné informácie pre deti, rodičov aj pedagógov.
Autor TASR
Trnava 19. júna (TASR) - Nová informačno-preventívna kampaň Príbeh nehračiek upozorňuje na drogy z automatov. Cieľom je zvýšiť informovanosť o rizikách týchto látok, ktoré často oslovujú deti a mladých ľudí spôsobom svojho balenia a marketingu. TASR to uviedol výkonný riaditeľ občianskeho združenia (OZ) Storm Pavol Ščasný.
Súčasťou kampane je aj spustenie preventívneho webu Príbeh nehračiek, ktorý ponúkne zrozumiteľné informácie pre deti, rodičov aj pedagógov. Má priniesť prehľad o tom, čo sú nové psychoaktívne látky, aké riziká prinášajú, ako rozpoznať varovné signály intoxikácie a kde vyhľadať odbornú pomoc.
Ako uviedol Ščasný, drogy z automatov sú v dnešnej spoločnosti veľkou témou. „Možno ste sa už stretli s rôznofarebným automatom, v ktorom sa však nepredávajú nápoje alebo sladkosti, ale nachádzajú sa tam látky, ktoré ste doteraz nepoznali, a tie látky sú nové psychoaktívne drogy, ktoré sa takto ľahko šíria v celej našej spoločnosti, vedia si ich ľahko kúpiť deti a o to ľahšie aj dospelí,“ ozrejmil.
Ide podľa jeho slov o nové chemické látky, ktorých zloženie nepoznáme, a teda nepoznáme ani ich vplyvy na ľudské telo a zdravie. „Vieme však, že mnoho ľudí končí na urgentoch a hospitalizovaných rýchlou zdravotnou službou. Práve preto sme sa spojili s mestami Nitra, Trnava a Bratislava, ale aj s občianskymi združeniami Kaspian a Prima, aby sme o tejto téme hovorili pravdu, nezakrývali si oči tak, ako si zakrýva Slovenská republika,“ doplnil a zdôraznil, že je dôležité o týchto témach hovoriť.
Druhou časťou kampane sú vzdelávacie aktivity pre dospelých, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Školenia sú určené pre školské podporné tímy, pedagógov, pracovníkov s mládežou, mestskú políciu a odborných zamestnancov samospráv. Zamerané budú na rozpoznávanie rizikových látok, reakcie v krízových situáciách a komunikáciu s mladými ľuďmi o rizikách ich užívania.
Tretím pilierom kampane je podpora preventívnych programov na školách, ktoré majú mladým ľuďom sprostredkovať objektívne informácie o psychoaktívnych látkach, ale aj o rizikách alkoholu a nikotínu, tlaku rovesníkov či rozhodovaní v záťažových situáciách.
OZ Storm je akreditovaným subjektom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Pôsobí na Slovensku od roku 2002 a venuje sa prevencii rizikového správania a závislostí v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie.
Súčasťou kampane je aj spustenie preventívneho webu Príbeh nehračiek, ktorý ponúkne zrozumiteľné informácie pre deti, rodičov aj pedagógov. Má priniesť prehľad o tom, čo sú nové psychoaktívne látky, aké riziká prinášajú, ako rozpoznať varovné signály intoxikácie a kde vyhľadať odbornú pomoc.
Ako uviedol Ščasný, drogy z automatov sú v dnešnej spoločnosti veľkou témou. „Možno ste sa už stretli s rôznofarebným automatom, v ktorom sa však nepredávajú nápoje alebo sladkosti, ale nachádzajú sa tam látky, ktoré ste doteraz nepoznali, a tie látky sú nové psychoaktívne drogy, ktoré sa takto ľahko šíria v celej našej spoločnosti, vedia si ich ľahko kúpiť deti a o to ľahšie aj dospelí,“ ozrejmil.
Ide podľa jeho slov o nové chemické látky, ktorých zloženie nepoznáme, a teda nepoznáme ani ich vplyvy na ľudské telo a zdravie. „Vieme však, že mnoho ľudí končí na urgentoch a hospitalizovaných rýchlou zdravotnou službou. Práve preto sme sa spojili s mestami Nitra, Trnava a Bratislava, ale aj s občianskymi združeniami Kaspian a Prima, aby sme o tejto téme hovorili pravdu, nezakrývali si oči tak, ako si zakrýva Slovenská republika,“ doplnil a zdôraznil, že je dôležité o týchto témach hovoriť.
Druhou časťou kampane sú vzdelávacie aktivity pre dospelých, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Školenia sú určené pre školské podporné tímy, pedagógov, pracovníkov s mládežou, mestskú políciu a odborných zamestnancov samospráv. Zamerané budú na rozpoznávanie rizikových látok, reakcie v krízových situáciách a komunikáciu s mladými ľuďmi o rizikách ich užívania.
Tretím pilierom kampane je podpora preventívnych programov na školách, ktoré majú mladým ľuďom sprostredkovať objektívne informácie o psychoaktívnych látkach, ale aj o rizikách alkoholu a nikotínu, tlaku rovesníkov či rozhodovaní v záťažových situáciách.
OZ Storm je akreditovaným subjektom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Pôsobí na Slovensku od roku 2002 a venuje sa prevencii rizikového správania a závislostí v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie.