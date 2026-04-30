Preventívna mamografia je dostupná v Žiari nad Hronom aj vo Zvolene
Všeobecná zdravotná poisťovňa umožnila úhradu skríningovej mamografie aj na neskríningových pracoviskách, a to do konca roka 2026.
Žiar nad Hronom 30. apríla (TASR) - Preventívna mamografia je dostupná aj v žiarskej a vo zvolenskej nemocnici. Informovala o tom manažérka komunikácie skupiny Agel Jarmila Ševčíková s tým, že zdravotné poisťovne hradia skríningovú mamografiu pre pacientky aj na neskríningových pracoviskách.
Ako priblížila, Všeobecná zdravotná poisťovňa umožnila úhradu skríningovej mamografie aj na neskríningových pracoviskách, a to do konca roka 2026. Podobný krok už skôr realizovala aj poisťovňa Union, ktorá túto možnosť poskytuje do konca júna 2026. Poisťovňa Dôvera sa pridala k týmto poisťovniam ako posledná a takisto prepláca preventívne mamografie do konca júna 2026.
V praxi to podľa jej slov znamená, že ženy už nemusia vyhľadávať výhradne skríningové pracoviská, ale môžu absolvovať preventívne mamografické vyšetrenie aj na ďalších zdravotníckych pracoviskách, ktoré disponujú potrebným vybavením, odborným personálom a hlavne krátkymi čakacími lehotami. Medzi takéto pracoviská patria podľa Ševčíkovej aj Nemocnica Agel Zvolen a Nemocnica Agel Žiar nad Hronom.
„Naše pracoviská sú plne pripravené reagovať na zvýšený záujem o preventívne vyšetrenia. Vďaka našim kapacitám vieme ženy objednávať na mamografiu expresne rýchlo a bez zbytočného čakania. Uvedomujeme si význam preventívnej mamografie a vítame tieto kroky zdravotných poisťovní,“ uviedla regionálna riaditeľka nemocníc Agel Stred Ľudmila Veselá.
V žiarskej nemocnici sa môžu pacientky objednať na mamografiu na telefónnom čísle recepcie RDG pracoviska 045/6709 438, osobne na recepcii RDG pracoviska v budove nemocnice alebo priamo na pracovisku mamografie. Pri objednaní je potrebné mať k dispozícii žiadanku na vyšetrenie.
V Nemocnici Agel Zvolen sa na mamografické vyšetrenie môžu pacientky objednať osobne na klientskych centrách v poliklinike alebo v novom pavilóne, prípadne prostredníctvom call centra na telefónnom čísle 053/3332332.
