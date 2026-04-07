Preventívne merania v Žiari nad Hronom prilákali množstvo záujemcov
Do nemocnice prichádzali nielen pacienti a návštevníci, ale aj ľudia z okolia, ktorí na meranie prišli cielene.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 7. apríla (TASR) - Preventívne merania, ktoré pri príležitosti Svetového dňa zdravia organizovala v utorok žiarska nemocnica, prilákali množstvo záujemcov. Preventívna akcia, počas ktorej záujemcom bezplatne merali krvný tlak, hladiny cukru v krvi a saturáciu, sa konala vo vstupných priestoroch budovy polikliniky v dopoludňajších hodinách. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.
Ševčíková uviedla, že o preventívne vyšetrenia bol mimoriadny záujem. Do nemocnice prichádzali nielen pacienti a návštevníci, ale aj ľudia z okolia, ktorí na meranie prišli cielene. Počas meraní zdravotníci zachytili aj prípady zvýšeného krvného tlaku či hladiny cukru v krvi. Týmto ľuďom odporučili ďalší postup, pričom ich priamo nasmerovali na objednanie k lekárovi alebo na okamžité vyšetrenie.
„Veľmi nás teší, že sa do našej preventívnej akcie zapojilo také veľké množstvo ľudí, a to nielen z radov pacientov, ale aj širokej verejnosti. Vnímame to ako jasný signál, že prevencia má svoje miesto a ľudia si uvedomujú jej význam,“ skonštatoval výkonný manažér nemocnice Imrich Beer.
Dôležitosť tejto akcie potvrdzuje podľa jeho názoru aj detekcia množstva ľudí s hodnotami meraných parametrov mimo fyziologických hodnôt, ktorých okamžite nasmerovali na ďalšie vyšetrenia. Beer doplnil, že včasný záchyt a liečba hypertenzie alebo hyperglykémie sú dôležité z hľadiska rozvoja komplikácií týchto stavov. „Takéto podujatia preto považujeme za neoddeliteľnú súčasť našej práce a určite v nich budeme pokračovať,“ dodal.
