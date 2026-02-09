< sekcia Regióny
Preverujú okolnosti nálezu mŕtvoly na Prístavnej ulici v Bratislave
Telo našli v pondelok ráno v priestoroch opustených garáží.
Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - Polícia preveruje okolnosti nálezu mŕtveho muža na Prístavnej ulici v Bratislave. Telo našli v pondelok ráno v priestoroch opustených garáží.
„S cieľom zistenia presnej príčiny smrti muža nariadil ohliadajúci lekár na mieste vykonanie pitvy,“ uviedol pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
