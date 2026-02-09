Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. február 2026Meniny má Zdenko
< sekcia Regióny

Preverujú okolnosti nálezu mŕtvoly na Prístavnej ulici v Bratislave

.
Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

Telo našli v pondelok ráno v priestoroch opustených garáží.

Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - Polícia preveruje okolnosti nálezu mŕtveho muža na Prístavnej ulici v Bratislave. Telo našli v pondelok ráno v priestoroch opustených garáží.

„S cieľom zistenia presnej príčiny smrti muža nariadil ohliadajúci lekár na mieste vykonanie pitvy,“ uviedol pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 9. februára

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac