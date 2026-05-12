Previerka v Hrnčiarovciach nad Parnou sčasti potvrdila zistenia VOP
Autor TASR
Bratislava/Hrnčiarovce nad Parnou 12. mája (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR uskutočnila vlani na základe predbežných zistení z monitoringu verejného ochrancu práv (VOP) mimoriadnu previerku v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou. Previerka sčasti potvrdila zistenia pracovníkov Kancelárie VOP. TASR to uviedla hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.
Mimoriadnu previerku v ústave vykonali 12. novembra 2025 prokurátori referátu väzenstva GP SR s príslušným prokurátorom Krajskej prokuratúry v Trnave. „Na podklade záverov mimoriadnej previerky (...) boli v ústave prijaté potrebné opatrenia a v jednom prípade podozrenia z trestnej činnosti príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže prebieha trestné stíhanie,“ doplnila Drobová.
Ombudsman Róbert Dobrovodský v utorok informoval médiá, že výsledky monitoringu vo väznici Hrnčiarovce nad Parnou v okrese Trnava poukazujú na závažné nedostatky pri zaobchádzaní s odsúdenými v súvislosti s podmienkami výkonu trestu aj v oblasti ochrany pred zlým zaobchádzaním. Najzávažnejším zistením bolo podľa VOP dôvodné podozrenie na fyzické násilie zo strany niektorých príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
