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PREVRÁTENÉ AUTO: Cesta pri Veľatoch je pre nehodu dočasne uzavretá
Okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
Autor TASR
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Veľaty 5. augusta (TASR) - Na ceste I/79 pri obci Veľaty v Trebišovskom okrese, v blízkosti rekreačného areálu, došlo k dopravnej nehode. Jedno z vozidiel zostalo po nehode prevrátené na boku a cesta je momentálne neprejazdná. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších informácií sa pri nehode zranili štyri osoby. Na mieste zasahujú záchranári, hasiči a policajti,“ uviedla polícia.
Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov a podľa možností využili inú trasu.
Okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
„Podľa doterajších informácií sa pri nehode zranili štyri osoby. Na mieste zasahujú záchranári, hasiči a policajti,“ uviedla polícia.
Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov a podľa možností využili inú trasu.
Okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.