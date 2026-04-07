PREVRÁTENÉ AUTO NA D2: Pozor si dajte pri tuneli Sitina
Vodičov policajti žiadajú, aby pri prejazde daným úsekom zvýšili opatrnosť, prípadne použili alternatívne trasy.
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Na diaľnici D2 za bratislavským tunelom Sitina v smere do Českej republiky došlo k nehode osobného auta. Blokovaný je ľavý jazdný pruh a v úseku je potrebné rátať so zdržaním. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
„V úseku pri čerpacej stanici došlo z doposiaľ nezistených príčin k prevráteniu motorového vozidla,“ približujú policajti.
Vodičov zároveň žiadajú, aby pri prejazde daným úsekom zvýšili opatrnosť, prípadne použili alternatívne trasy.
„V úseku pri čerpacej stanici došlo z doposiaľ nezistených príčin k prevráteniu motorového vozidla,“ približujú policajti.
Vodičov zároveň žiadajú, aby pri prejazde daným úsekom zvýšili opatrnosť, prípadne použili alternatívne trasy.